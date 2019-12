Les événements sportifs à suivre en 2020

Qui dit année olympique dit année sportive à tous les étages. Et 2020 ne devrait pas déroger à la tradition. Entre événements mondiaux, espoirs français et nouveautés, l'année s'annonce pleine pour le sport international. Et pour ne pas s'y perdre, voici un calendrier des événements majeurs de 2020.

Les Jeux Olympiques à Tokyo (24 juillet - 9 août)

Impossible de parler de sport en 2020 sans mentionner en premier lieu les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Japon accueille ainsi le 32ème événement de la sorte. Les Français auront bien sûr à coeur de bien figurer dans toutes les compétitions pour tenter de faire au moins aussi bien que les 42 médailles obtenues en 2016 à Rio. Dans les prochaines semaines, un porte-drapeau devrait être annoncé, ce qui lancera bel et bien la course pour l'or olympique.

L'Euro de football (12 juin - 12 juillet)

Qui succèdera au Portugal de Cristiano Ronaldo ? Nul doute qu'Hugo Lloris et ses camarades de l'équipe de France seront motivés pour accomplir un doublé, deux ans après leur victoire en Coupe du Monde. Mais ils ne seront pas les seuls. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou encore la Belgique se présenteront dans cette compétition avec de sérieux atouts. Petite originalité, pour célébrer les 60 ans de l'Euro, l'UEFA a décidé que les matchs se dérouleront à travers toute l'Europe, et non pas dans un seul pays. 12 villes (Londres, Munich, Bakou, Glasgow, Bilbao, Budapest, Dublin, Amsterdam, Rome, Bucarest et Saint-Pétersbourg) ont été sélectionnées en tout pour une compétition plus continentale que jamais.

un nouveau Tour de France bleu blanc rouge ? (27 juin - 19 juillet)

Après un Tour 2019 d'anthologie, le peloton reprendra sa place sur les routes françaises un peu plus tôt que prévu, pour ne pas interférer avec les Jeux Olympiques. Romain Bardet absent, tous les espoirs français seront de nouveau tournés vers Thibaut Pinot. Le grimpeur avait rayonné avant d'être stoppé brutalement par une blessure en 2019. Il lui faudra bien un petit supplément de chance cette fois-ci pour l'emporter face à des cadors comme Bernal, Froome, Roglic ou Dumoulin. Difficile cependant d'imaginer Julian Alaphilippe se donner autant que l'an passé. À l'approche des Jeux Olympiques, avec un parcours qui peut lui convenir, le puncheur français devrait être un peu plus sage que d'ordinaire.

Championnat d'Europe de Handball (10 janvier - 26 janvier)

Six ans après leur dernière victoire européenne, les handballeurs français font face à une compétition particulièrement difficile cette année. Ils rencontrent en effet la Norvège dès le premier tour dans un groupe particulièrement relevé. Troisième lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier Euro, les hommes de Didier Dinart devront une nouvelle fois montrer leur combativité pour réussir à aller chercher une première place et s'affirmer comme de sérieux prétendants à la victoire olympique dans les mois qui suivront.

Le Dakar en Arabie Saoudite (5 janvier - 17 janvier)

Exit l'Amérique du Sud, bonjour l'Arabie Saoudite. Le Dakar fait une nouvelle fois sa mue en 2020 et sera organisé au Moyen Orient pour la première fois de son histoire. Côté favori, Sébastien Loeb, troisième de la dernière édition, ne sera pas présent cette saison. Ironie du sort, le favori de l'édition 2020 est Nasser al-Attiyah, vainqueur en 2019. Le pilote est en effet Qatari, un pays aux relations tendues avec l'Arabie Saoudite.

MATCH NBA À PARIS (24 janvier)

Il ne s'agira pas du plus grand match de basket de l'histoire, ni même de l'année pour les observateurs de la NBA, mais le retour du basket américain sur le sol français est un événement particulier. Les Milwaukee Bucks du MVP 2019 Giannis Antetokounmpo affrontent à l'AccorHotel Arena les Charlotte Hornets de Nicolas Batum. Preuve de l'engouement autour de cette affiche, les places se sont vendues en quelques minutes sur internet. Reste désormais à savoir si l'ambiance et le spectacle seront au rendez-vous.

Les autres événements à noter

S'il est presque impossible de lister tous les événements majeurs de 2020, au vu d'un calendrier prolifique, il faut également inscrire dans son agenda la date de Roland Garros (24 mai - 7 juin), où Nadal essayera de remporter un 13ème titre. La Formule 1 reprendra le 15 mars en Australie avec le retour d'Esteban Ocon sur les circuits et un Charles Leclerc plus ambitieux que jamais. Après un bon début de saison, les biathlètes français se rendront en Italie pour les mondiaux du 13 au 20 février.