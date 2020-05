Coronavirus : Reprise de la Premier League le 1er juin ?

La Premier League de retour sur les terrains deux semaines après la Bundesliga ? Alors que le championnat d’Allemagne doit reprendre ce samedi 16 mai, le gouvernement britannique a autorisé, ce lundi, la reprise des compétitions sportives à compter du 1er juin à huis-clos.

Cette décision est un pas dans le bons sens pour le championnat d’Angleterre qui travaille et débat actuellement sur le fameux projet «Restart» avec un possible retour à l’entraînement dès la semaine prochaine afin de disputer les dix dernières journées et les deux matchs en retard (soit 92 matchs au total) entre début juin et fin juillet, dans un nombre limité de stades et sans spectateur.

Et il risque de falloir attendre plusieurs mois avant que les supporters puissent à nouveaux garnir les tribunes. Tout public à l’intérieur des enceintes pourrait en effet être interdit tant qu’un vaccin contre le covid-19 ne sera pas trouvé.

Les mesures envisagées par le gouvernement britannique dans le cadre d’un déconfinement très progressif pourraient en revanche perturber les projets de reprise d’autres disciplines comme le cricket et la Formule 1, en raison des restrictions sur les déplacements internationaux. Le Royaume-Uni pourrait ainsi imposer une isolation stricte de 14 jours à toute personne arrivant par avion sur son territoire, à l’exception d’une «liste courte» de pays qui y échapperaient.