Rugby : Toulouse en demi-finale du Top 14 après sa victoire en barrage face à La Rochelle

Le stade toulousain s'est qualifié pour les demis-finales du Top 14 après sa victoire face à La Rochelle 33 à 28. Les Toulousains affronteront Castres la semaine prochaine.

Et c'est une victoire pour les Rouge et Noir. Toulouse s'est qualifié pour les demi-finales du Top 14 en s'imposant samedi à domicile en barrage face à La Rochelle (33-28) et retrouvera son voisin castrais vendredi prochain à Nice pour une place en finale.

Tenants du titre, les Toulousains ont remporté avec autorité leur septième victoire consécutive face aux Maritimes dans ce duel entre les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe.

Quinze jours après son sacre continental, le Stade rochelais a semblé trop émoussé et le talent d’Antoine Dupont a permis aux Rouge et Noir de très vite prendre les commandes pour se détacher à la pause (21-7).

Bien installé en tête, Toulouse a géré la seconde mi-temps, laissant seulement La Rochelle sauver les apparences en toute fin de rencontre.

Les Toulousains retrouveront dans le dernier carré Castres, premier à l'issue de la phase régulière du Top 14, avec l'ambition de se qualifier pour leur trentième finale du championnat de France (21 titres).

Les deux équipes s'étaient chacune imposées sur leur pelouse cette saison, avec notamment un cinglant 41-0 pour Toulouse à Ernest-Wallon.