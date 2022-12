Coupe du monde 2022 : Maroc-Portugal en quart de finale, quel jour et quelle heure ?

Invité surprise des quarts de finale de la Coupe du monde, le Maroc affronte le Portugal ce samedi 10 décembre. Voici le programme.

Le Maroc et le Portugal ont rendez-vous ce samedi 10 décembre en quart de finale de la Coupe du monde. Mais lequel va obtenir sa place en demi-finale ?

Les Marocains de Walid Regragui ont créé la surprise en éliminant l’Espagne de Luis Henrique en huitième de finale. Ça n’a pas été un match facile puisque les deux équipes sont allées jusqu’aux tirs au but. Un exercice remporté par le Maroc, notamment grâce à son gardien Yassine Bounou. Leur présence en quart de finale d’un Mondial est historique, mais ils ne comptent pas s’arrêter là.

Quant au Portugal, l’équipe entière se bat pour décrocher l’étoile tant convoitée et un dernier trophée pour Cristiano Ronaldo, le seul qui lui manque. Les hommes de Fernando Santos ont humilié la Suisse (6-1) et se sont qualifiés en quart avec la manière. Le match contre le Maroc est l’occasion de prouver qu’ils sont de vrais prétendants au titre.

Le programme TV

Maroc-Portugal

Quart de finale de la Coupe du monde 2022

Samedi 10 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur BeIN SPORTS 1 et TF1 (accessibles via MyCanal)

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI