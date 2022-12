Coupe du monde 2022 : ces 5 pays aux maillots «maudits»

Le football est un sport à l'histoire riche en petites et grandes superstitions. Voici cinq équipes qui devraient éviter de porter certaines couleurs, car elles porteraient malheur.

L’Espagne et le blanc maudit (et bientôt le bleu ?)

Que ce soit en phase de groupes ou phase finale, le blanc ne porte pas chance à la Roja. Tout a commencé en 1994, lorsque l’Espagne s’est inclinée 2-1 contre l’Italie en quart de finale de la Coupe du monde. En 1998, en France, les Espagnols ont été battus par le Nigeria (3-2) et ont été éliminés sans même accéder aux huitièmes de finale.

Même chose lors de l'Euro. Avec le maillot blanc, l’Espagne a cumulé une défaite contre le Portugal à l’Euro 2004 (1-0), et une autre cuisante défaite contre l’Italie lors de l’Euro 2016 (2-0).

À noter que lorsque la Roja (qui signifie rouge en espagnol) a remporté l’Euro en 2008 et 2012, et la Coupe du monde en 2010, elle n’avait aucun jeu de maillots blancs. Sa couleur pour les matchs extérieurs était un bleu marine très profond.

Avec l’élimination face au Maroc en huitièmes de finale lors de ce Mondial 2022 (0-0, puis 3-0 aux tirs au but), l’Espagne va peut-être songer à aussi abandonner son étonnant maillot bleu ciel, une couleur inédite qui ne lui a pas porté chance cette année.





Con estas equipaciones de @adidas_ES competiremos en el Mundial de #Qatar2022.





Ilusión, trabajo y ambición para convertir estas elásticas en prendas icónicas. #VamosEspaña pic.twitter.com/OkwAp07COa — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2022

L’Algérie condamnée à perdre en vert

Les Algériens ont l’habitude de remporter leurs matchs lorsqu'ils portent un maillot blanc. C'était notamment le cas lorsqu’ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2014 en battant le Burkina Faso (1-0), par exemple. Mais quand leur maillot est vert, c’est une toute autre histoire. De 2006 à 2010, l’Algérie a joué huit rencontres en vert, huit rencontres qu’ils ont perdues, même contre des adversaires beaucoup plus faibles sur le papier (Gabon, Burkina Faso, Argentine, Brésil, Gambie, Sénégal, Égypte et Malawi).

Le Brésil et le maillot blanc plus si maudit que ça

Pour le Brésil, une douloureuse malédiction remonte à 1950, lors de la Coupe du monde organisée à domicile. La Seleção affrontait alors l’Uruguay, le 16 juillet. Un match nul lui aurait alors suffi pour continuer. Mais les Brésiliens se sont inclinés (2-1) et ont été éliminés. A l'époque, le blanc était encore la couleur officielle du maillot du Brésil et à partir de 1954, ils ont adopté le jaune qui a fait leur gloire.

Près de soixante-dix ans plus tard, en 2019, alors que le Brésil recevait cette fois-ci la Copa America, l’équipementier a sorti un maillot blanc, ce qui a évidemment inquiété tous les supporters auriverdes qui connaissaient cette histoire. Heureusement pour eux, le maillot blanc a pris sa revanche puisque la Seleção a remporté la compétition.

A #SeleçãoBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa América! Tradicional, histórica, campeã. #JogaBola pic.twitter.com/z9JHG2T9cK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 9, 2019

Le terrible maillot jaune du Cameroun

Si le Cameroun a remporté sa première Coupe d’Afrique des Nations en 1984 avec un maillot jaune, cette couleur est désormais considérée comme un porte-malheur par les supporters des Lions indomptables. C'est le cas, notamment à cause de la défaite contre le Mexique (1-0), lors de la Coupe du monde de 2014. En 2019, les Lions indomptables se sont une nouvelle fois inclinés en étant vêtus de jaune, face au Nigeria lors de la CAN en Égypte en huitièmes de finales (3-2).

Désormais, une véritable légende maléfique tourne autour de cette couleur.

La France et Hugo Lloris contre le maillot vert

Que ce soit en club ou avec l’Équipe de France, Hugo Lloris n’aime pas jouer en vert. Avec les Bleus, le gardien de but a dû porter cette couleur pour la dernière fois en 2013. La France jouait alors un match de barrage contre l’Ukraine et elle s’était inclinée 2 à 0. Lors du match retour, le gardien a retrouvé son maillot rouge et cette fois-ci, les Tricolores l’avaient alors emporté 3 à 0.

La dernière fois qu’Hugo Lloris a joué en vert avec les Tricolores, c’était lors de l’Euro 2016. Une compétition qui s’était mal terminée pour les Bleus. La France avait été battue par le Portugal en finale (1-0).

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI