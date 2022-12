Les 10 principaux événements sportifs de l'année 2023

Alors que l'année 2022 a été marquée par la Coupe du monde organisée au Qatar, 2023 promet d'être encore plus sportive. Voici les principaux événements à ne pas manquer.

Un agenda bien rempli. Il restera de 2022 le sacre des Argentins au Qatar, les retraites de Serena Williams et Roger Federer en tennis, ou encore le Ballon d'or de Karim Benzema. En 2023, les occasions devraient être nombreuses de vibrer à nouveau.

Championnat du monde masculin de handball

Organisé en Pologne et en Suède du 11 au 29 janvier 2023, le championnat du monde masculin de handball verra les Bleus de Guillaume Gille ouvrir le bal de la compétition, lors d'un match d'ouverture contre la Pologne, le 11 janvier prochain.

Objectif ? Détrôner le Danemark, doublement vainqueur en 2019 et en 2021.

open d'australie de tennis

Le premier Grand Chelem de l'année se déroulera du 16 au 29 janvier. L'occasion pour Rafael Nadal de remettre son titre en jeu.

Et il se pourrait que le Matador y affronte Novak Djokovic, cinquième au classement mondial et détenteur du record du nombre de titres remportés en Australie. En effet, sa présence a été confirmée alors que le joueur avait été expulsé du pays, la veille de la compétiton, l'an passé, à cause de sa non-vaccination contre le Covid-19.

tournoi des six nations

Incontournable rendez-vous de l'Ovalie, les 4 et 5 février marqueront le début de l'édition 2023. Le XV de France, tenant du titre, devra le défendre face à l'Italie dès le dimanche 5 février.

finale du super bowl de football américain

Le 12 février prochain, la finale du Super Bowl 2023 se déroulera au State Farm Stadium à Glendale, en Arizona. Cette année, la chanteuse Rihanna assurera le célèbre show de la mi-temps.

Cet événement est le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

grand prix de bahrein de formule 1

Le dimanche 5 mars marquera le début de la saison 2023 de Formule 1.

Max Verstappen, double champion en titre à seulement 25 ans, conduira sous les couleurs de Red Bull. Chez Alpha Tauri depuis 2020, le français Pierre Gasly a rejoint l'écurie Alpine, anciennement Renault, pour la nouvelle saison.

Tous les Grand Prix seront diffusés sur Canal+.

debut des finales nba de basket

Remportée en 2022 par les Warriors de Golden State avec un Stephen Curry au sommet, les finales de la National Basketball Association commenceront le 1er juin et se termineront le 18 juin.

A noter que le légendaire All-Star Week-end aura lieu du 17 février au 19 février 2023.

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS de football

La finale de la plus prestigieuse compétition de clubs aura lieu le 10 juin à Istanbul, en Turquie.

Dernier vainqueur en titre : le Real Madrid de Carlo Ancelotti, qui a remporté en 2022 son quatorzième trophée.

24 heures du mans

Du 10 au 11 juin, la course fêtera ses 100 ans.

Une date symbolique qui devrait permettre à cette édition de battre des records d'affluence, avec une prévision de 280.000 spectateurs. Rendez-vous sur le circuit.

tour de france cycliste

Du Pays basque espagnol en passant par les Landes et les Alpes, le Tour de France 2023 aura lieu du 1er au 23 juillet. Pour cette 110ème édition, le grand départ se fera à Bilbao.

Le Tour de France féminin se déroulera du 23 au 30 juillet 2023.

Coupe du monde de rugby

Cocorico ! Très attendue, la compétition, organisée dans l'Hexagone, commencera avec un match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre, au stade de France. La finale se tiendra le 28 octobre.

Les villes de Marseille, Saint-Etienne, Lyon, Lille, Nantes, Nice, et Bordeaux accueilleront également des rencontres. Avec une série de 13 victoires consécutives toujours en cours, le XV de France est clairement dans le lot des grands favoris au titre.