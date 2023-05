Paul Pogba : le footballeur sort du silence et fait le bilan d’une année «très compliquée»

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le milieu de terrain français Paul Pogba est sorti du silence, ce dimanche 21 mai, et est revenu sur une année difficile sur les plans sportif et extra-sportif. Le joueur de la Juventus espère retrouver son meilleur niveau pour la saison prochaine.

Après son retour plutôt encourageant sur les terrains, Paul Pogba a déjà rechuté avec la Juventus le 14 mai dernier face à la Cremonese (2-0) lors de la 35e journée de Serie A. Remplacé par Milik à la 24e minute, le milieu de terrain français est sorti sur blessure, donnant ainsi le coup de sifflet final à une saison «cauchemardesque».

Ce dimanche 21 mai, Paul Pogba a décidé de sortir du silence et de faire une mise au point sur son état psychologique en s’adressant directement à ses supporters sur Instagram. «Tout d’abord, c’était une année très compliquée avec des problèmes hors football et le terrain. Déjà, le hors-terrain, c’était déjà difficile pour moi de gérer ce qui s’était passé, surtout mentalement. J’essayais de me réfugier dans ce que j’aime faire, le foot. Mais cela n’a pas été le cas puisque, physiquement, j’ai eu beaucoup de pépins», a reconnu le footballeur.

«Aujourd’hui, mentalement, ça va mieux. Grâce à Dieu, on a la foi, mais aussi grâce à vous, les supporters, et grâce au staff qui m’avez toujours soutenu. C’est grâce à vous que je garde le moral qui me pousse aussi à revenir le mieux et le plus tôt possible. Un grand merci à tout le monde pour le soutien», a-t-il ajouté.

Alternant blessures et problèmes extra-sportifs, notamment la sombre affaire de tentatives d’extorsion en bande organisée, le milieu de terrain tricolore de 30 ans a toutefois indiqué que sa saison était «à ne pas oublier». «J’ai beaucoup appris, j’ai pris beaucoup d’expérience et ça va m’aider à revenir beaucoup plus fort (…) Je vais faire mon maximum pour revenir au top», a-t-il dit.

A noter que, durant la saison 2022-2023, Paul Pogba n’a joué que 161 minutes au total, soit un total de 10 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec la Juventus.