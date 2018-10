Apple : iPad Pro, MacBook Air, Mac Mini... revivez les annonces de la Keynote

A peine les iPhone XS et XR sortis, ainsi que l'Apple Watch Series 4, la marque à la pomme prépare le terrain pour la fin d'année. Et pour dévoiler ses nouvelles gammes, la firme californienne ne présentera pas ses nouveautés dans ses locaux de Cupertino, mais au sein de la Grosse Pomme.

Le site de la Brooklyn Academy of Music recevra Tim Cook et son équipe pour une keynote qui compte s'adresser aux créatifs. La star de l'événement devrait ainsi être le nouvel iPad Pro dont le design devrait radicalement changé des précédents modèles.

Selon les premiers éléments relayés sur Internet -mais non confirmés par Apple-, l'iPad Pro pourrait profiter d'un look inspiré des iPhone X, repris d'ailleurs par les récents XS et XR. Ainsi, l'écran pourrait couvrir toute la surface de la tablette, avec une encoche ou pas (selon les rumeurs) pour le système de reconnaissance faciale. Celui-ci emprunterait la même technologie Face ID introduite par l'iPhone X. L'appareil pourrait se voir adjoindre également un port USB-C, pour le rendre davantage compatible avec d'autres appareils dans le cadre d'un usage professionnel.

Le site américain 9to5mac a d'ailleurs partagé des rendus (non officiels) de ce à quoi pourraient ressembler la nouvelle famille d'iPad.

En outre, ce nouvel iPad Pro devrait être accompagner d'un nouveau stylet, Apple Pencil 2. Un tweet du designer Ben Geskin laisse entrevoir un modèle qui pourrait s'aimanter sur le côté de la tablette, à la manière de celui qui accompagne les tablettes Surface Pro de Microsoft. Le Pencil 2 pourrait également intégrer des capteurs gestuels pour interagir avec l'iPad sans l'effleurer, tandis qu'un nouveau système de recharge (par induction ?) serait au rendez-vous.

Apple Pencil 2018:





- Design is even more minimalistic, the silver rail on top is now gone.



- Tap and Swipe gestures along the pencil.



- Magnetically attachable to the new iPad.



- New charging method. pic.twitter.com/tS1ptCWgnh

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 octobre 2018