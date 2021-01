Bern, Poivre d'Arvor, Bruni... Un collectif de personnalités demande la réouverture des musées

«Le musée est le seul lieu du monde qui échappe à la mort»(André Malraux), rappellent les signataires d'une tribune parue aujourd'hui. La crise sanitaire prouve pourtant le contraire.

Depuis le 30 octobre, les musées sont fermés à cause de la pandémie de coronavirus. Une situation qui a assez duré pour un collectif de personnalités, qui publie ce 31 janvier une tribune dans Le Monde. L'animateur Stéphane Bern, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor ou encore la chanteuse Carla Bruni-Sarkozy réclament ainsi la réouverture des musées.

«Pourquoi maintenir les musées fermés si l'on n'y mange pas, n'y boit pas, n'y fume pas, n'y touche rien, si l'on n'y parle peu et si l'on s'y croise à peine ?», écrivent-ils. Au-delà de cet argument sanitaire, les auteurs de la tribune soulignent aussi que plusieurs pays européens ont pris une décision contraire à celle de la France.

Les musées belges et espagnols sont actuellement ouverts. Quant aux musées du Vatican, ils rouvriront dès ce 1er février, après 88 jours de fermeture.

Galeries d'art ouvertes

Autre point soulevé par la tribune : les galeries d'art. Au contraire des musées, qui sont à but non lucratif, les galeries d'art continuent d'avoir une activité commerciale et sont accessibles au public. «Mais en quoi regarder un tableau dans une galerie est-il différent de contempler une sculpture dans un musée quand les mesures sanitaires sont identiques (déambulation, circulation des flux, jauges de trafic, aération...) ?», s'interrogent les auteurs.

Enfin, ils insistent sur le caractère essentiel du musée, pilier de la vie culturelle de nombreux Français. Comme le rapporte une enquête menée par le ministère de la Culture, 44% de la population a visité au moins une fois un monument historique ou un musée au cours de ces derniers mois. Une proportion qui augmente depuis les années 70.

Ouvrir à nouveau les musées permettrait donc de «proposer en 2021 une alternative aux deux seules activités que le gouvernement autorise à ce jour : travailler - en présentiel ou en distanciel - et faire du shopping ou remplir son Caddie !».

Pas de date de réouverture

Reste à savoir si cet appel sera entendu. Au gouvernement, il y a deux semaines, l'heure était encore à la fermeté. Pour justifier la prolongation de la fermeture, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait déclaré : «Quasiment tous les pays autour de nous, soumis à la même pression épidémique, ont pris la même décision». Balayant les exemples belge et espagnol, elle avait plutôt mis en avant la situation de l'Allemagne, de l'Irlande et des Pays-Bas, qui ont adopté des mesures similaires à la France.

Aucune date de réouverture n'est avancée pour les musées. Les nouveaux variants du coronavirus ont complexifié une situation déjà floue. En attendant d'en savoir plus, certains établissement ont tenté de garder contact avec les amateurs d'art. Le Louvre présente tous les jours une oeuvre de sa collection sur son site internet. Autre exemple : un collectif de musées normands, qui met en ligne ses collections en ligne et organise des visites virtuelles.

