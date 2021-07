Nuit des Musées 2021 : les ateliers auxquels participer en Ile-de-France

À l’occasion de la 17e édition de la nuit européenne des musées, prévue le samedi 3 juillet, les lieux culturels jouent les prolongations jusque tard dans la soirée, et proposent gratuitement d’aller (re)découvrir les expositions. Voici une sélection d’ateliers proposés par les musées d’Île-de-France à cette occasion.

Situation sanitaire oblige, une inscription en ligne est obligatoire pour participer aux ateliers.

Création de podcast au Musée d’art et d’histoire Paul-Éluard à Saint-Denis

Dans le cadre de l’exposition « Un.e Air.e de famille », présentée dans le cadre de la Saison Africa 2020, la journalise Sinatou Saka, spécialiste de l’innovation numérique à RFI, propose de laisser une trace de votre passage dans le musée dionysien et vous accompagne dans la création d’un podcast autour des œuvres, des visiteurs et des autres participants.

L’exposition, disponible jusqu’en novembre 2021, invite à penser l’art afro-diasporique et révèle l’engagement anticolonial de surréalistes des collections du musées, dont les œuvres entrent en dialogues.

Samedi 3 juillet à 15h au Musée d’art et d’histoire Paul-Éluard, 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis.

Initiation au croquis au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de Paris

Mettez-vous dans la peau d’un artiste le temps d’une soirée au sein de ce véritable joyaux architectural du XIXe siècle qu’est le Petit Palais. Installez-vous au milieu des sculptures pour vous initier aux techniques du croquis en compagnie d’un plasticien du musée.

Samedi 3 juillet à la Galerie des Sculptures de 18h30 à 23h30 au Petit Palais, musée des Beaux-arts de Paris, avenue Winston Churchill 75008 Paris.

Dans la peau d’un architecte au Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes

Après une brève découverte du musée qui retrace histoire de cette ville des Hauts de Seine et de son paysage urbain, les jeunes participants de 4 à 12 ans seront invités à se mettre dans la peau d’un architecte et de réinventer la façade du bâtiment à l’aide de collage, de découpage et de coloriage. L’occasion de faire bouillonner son imagination.

Samedi 3 juillet de 18h à 20h au MUS, 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes

Fabrication de cosmétiques naturels et zéro déchet au MUS de suresnes

La fondation Good Planet pose ses valises au Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes, le temps de la nuit des musées, et propose un atelier de fabrication de cosmétiques garantis zéro déchets et 100% naturels. Un atelier utile pensé en lien avec l’exposition du MUS « C’est du propre ! L’hygiène et la ville depuis le XIXe siècles », disponible jusqu’au 3 octobre.

Samedi 3 juillet de 20h à 22h au MUS, 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes

Démonstration de gravure à la Monnaie de Paris

Dans la grande salle de la manufacture de la plus ancienne des institutions françaises, fondée en 864, le musée propose une démonstration de gravure en taille directe réalisée par un artisan d’art. Découvrez les secrets des différentes étapes de la fabrication des monnaies et médailles et posez vos questions.

Samedi 3 juillet de 18hà 23h30 en continu à la Monnaie de Paris, 11 quai de Conti 75006 Paris. Démonstration 15 minutes. Réservation d’un créneau obligatoire.

Atelier modelage au musée Paul Belmondo de boulogne-billancourt

Le musée, installé dans le château Buchillot, invite à découvrir l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXè siècle, et propose à l’occasion de la nuit des musées de venir goûter au plaisir de travailler la terre. Une médiatrice propose ainsi de s’initier dès 14 ans à la pratique du modelage.

Samedi 3 juillet de 21 à 22h30 au Musée Paul Belmondo, 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt

Atelier céramique en famille à la Cité de la céramique de Sèvres

La cité de la céramique propose de s’initier dès 6 ans aux techniques de fabrication de la céramique en créant des œuvres en lien avec les arts de la table dans le cadre de son exposition, qui retrace l’histoire passionnante du repas gastronomique des Français, « À table ! Le repas, tout un art », à découvrir jusqu’au 24 octobre.

Samedi 3 juillet de 18h30 à 20h30 à la Cité de la céramique, 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres

Inventez et fabriquez votre propre jeu au Musée français de la carte à jouer d'issy les moulineaux

Le musée, en collaboration avec Prismatik et l’association de jeu à faire soi-même «Do it your game» propose, dès l’âge de 7 ans, de venir créer son propre jeu de société. Ces ateliers ludiques s’inscrivent dans le cadre du Festival Ludissyme, qui met à l’honneur les jeux de sociétés, et durant lequel Philippe de Pallières, l’inventeur du célèbre jeu Loups-Garous de Thiercelieux, animera une table-ronde autour de ce qui fait un bon jeu de société.

Samedi 3 juillet de 19h à 23h59 au Musée français de la carte à jouer, 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux

S’initier au lightpainting au musée français de la photographie de bièvres

Durant un peu plus d’une heure et à partir de l’âge de 5 ans, le musée, qui contient près de 2500 appareils et objets qui retracent toute l’histoire de la photographie, propose de s’initier à l’aide de lampes de poches et autres sources lumineuses à l'art du lightpainting, technique visuelle de prise de vue fondée sur la captation de la lumière.

Samedi 3 juillet de 17h à 18h15 Musée français de la photographie, 78 rue de Paris 91570 Bièvres