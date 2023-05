Ophélie Winter fait son retour au cinéma dans Transformers

L’interprète de «Dieu m’a donné la foi» opère son retour au cinéma dans «Transformers : Rise of the beasts» en salles le 7 juin prochain, a fait savoir ce lundi 22 mai Paramount France. Elle doublera le personnage d’Arcee.

Une annonce inattendue. Chanteuse et animatrice phare des années 1990, Ophélie Winter s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène. Alors que le 7e volet de la franchise «Transformers» sortira sur grand écran le 7 juin prochain, Ophélie Winter, 49 ans, prêtera sa voix au personnage d’Arcee dans la version française.

«Le rôle d'Arcee dans "Transformers : Rise of the beasts" marque un retour au cinéma pour celle qui a tourné dans une dizaine de films et avec les plus grands: Claude Lelouch, Leslie Nielsen, Marion Cotillard, Jean-Marc Barr, Raquel Welch…», souligne Paramount France dans un communiqué. Et de poursuivre : «Fan de la franchise, elle-même pilote de moto, un timbre de voix reconnaissable entre mille : Paramount Pictures France est heureux de voir l’icône des années 1990 rejoindre cette grande aventure».

Dans ce septième volet réalisé par Steven Caple Jr, Optimus Prime, Mirage et Arcee s’apprêtent à défier Unicron et les Decepticons, épaulés par une nouvelle catégorie de Transformers : les Maximals. L’intrigue se déroule dans le New York de 1994. Une époque à laquelle Ophélie Winter faisait ses débuts en tant qu’animatrice, avant de sortir l’année suivant le titre «Dieu m’a donné la foi», qui va propulser sa carrière musicale auréolée de quatre albums et de deux nominations aux Victoires de la Musique en 1996 et 1997.

Elle rejoint Dorothée et MC Solaar

Ophélie Winter a d’ailleurs partagé sur Instagram sa fierté de participer à ce projet. «Je suis tellement heureuse et fière de vous annoncer que je prête ma voix à Arcee dans le prochain Transformers. Étant une fan de cette franchise, c’est un rêve d’une grande enfant que je réalise», a noté l’interprète de «Shame On You», «Le feu qui m’attise» ou encore «Keep it on the red light» en duo avec Coolio, qualifiant son personnage de «courageuse, intelligente, fiable et légèrement badass».

Elle rejoint dans cette aventure deux autres stars des années 1990. Au début du mois, Paramount a ainsi révélé que Dorothée, vedette des programmes jeunesse et visage incontournable du Club Dorothée, allait en effet doubler un nouveau personnage de la franchise baptisé Airazor. La semaine dernière, Paramount annonçait également la présence d’MC Solaar sur la bande-originale du long métrage, pour laquelle le rappeur a signé un titre.

Pour mémoire, depuis son premier volet en 2007, la saga «Transformers» a généré 12 millions d’entrées en France et 4,8 milliards de dollars au box-office mondial. Le dernier opus «Bumblebee» est sorti en 2018.