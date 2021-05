Concert Vax Live : le discours passionné du Prince Harry, accueilli comme une rock star

Le prince Harry a participé à « VAX Live, le concert pour réunifier le monde », dont l’enregistrement avait lieu ce dimanche 2 mai dans un stade de Los Angeles, avec comme public des soignants et autres personnels en première ligne de la lutte contre le coronavirus, tous vaccinés.

« Veuillez accueillir le président de la campagne Vax Live, le prince Harry, le duc de Sussex », a-t-il été annoncé au public, qui a lancé une ovation à l’arrivée du Prince dans un style de rock star, avec son nom en lettres géantes sur un écran clignotant derrière lui.

Il s'agissait de la première apparition du prince Harry aux États-Unis depuis les funérailles de feu son grand-père, le prince Philip, et la très médiatisée interview de lui et son épouse Meghan Markle avec Oprah Winfrey, diffusée en mars.

« Salut tout le monde. Nous sommes à un moment décisif dans la lutte mondiale contre le COVID-19 », a commencé par dire le duc de Sussex selon les propos rapportés par le magazine People. Ce soir, nous célébrons chacun d'entre vous ici, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros de première ligne à travers le monde. Vous avez passé l'année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous. Vous avez travaillé et fait des sacrifices, vous vous êtes mis en danger avec courage. Nous vous devons une profonde gratitude, merci. », a-t-il déclaré, avant de consacrer son discours à l’importance de l’accès pour tous à la vaccination à travers le monde.

«Mais nous nous unissons également parce que cette pandémie ne peut prendre fin que si nous agissons collectivement avec un engagement sans précédent envers notre humanité commune. Le vaccin doit être distribué à tout le monde partout. Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu'il n'y aura pas une distribution équitable dans tous les coins de la planète. La mission qui nous attend est une mission que nous ne pouvons pas nous permettre d’échouer et c’est de cela qu’il s’agit ce soir. Le virus ne respecte pas les frontières et l’accès au vaccin ne peut être déterminé par la géographie. Il doit être accepté comme un droit fondamental pour tous et c'est notre point de départ », a-t-il continué.

Offrir un accès au vaccin à tous les pays

« Aucun de nous ne devrait être à l'aise à l'idée de penser que nous pourrions être bien alors que tant d'autres souffrent. En réalité, et en particulier avec cette pandémie, lorsque quelqu'un souffre, nous souffrons tous. Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes avec empathie et compassion pour ceux que nous connaissons, et ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons élever toute l’humanité et nous assurer qu’aucune personne ou communauté ne sera laissée pour compte. Ce que nous faisons en ce moment restera dans l’histoire et ce soir, nous sommes solidaires des millions de familles à travers l'Inde qui sont aux prises avec une deuxième vague dévastatrice », a-t-il conclu.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont tous les deux les présidents de campagne de VAX Live, qui «vise à inspirer la confiance des vaccins dans le monde entier et à aider à fournir les vaccins Covid-19 à tout le monde, partout», rapporte un communiqué de Global Citizen.

L'événement «VAX Live: The Concert to Reunite the World», est présenté par Selena Gomez et compte des apparitions du président Joe Biden avec la première dame, le Dr Jill Biden, la vice-présidente Kamala Harris, mais aussi Jennifer Lopez, Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha, Olivia Munn ou encore Sean Penn.

Enregistré ce week-end, il sera diffusé le 8 mai sur diverses chaînes de télévision dans le monde, ainsi que sur la chaîne YouTube de Global Citizen. L'initiative vise à récolter des fonds pour financer l’achat de vaccins et demander aux gouvernements du G7 de partager les doses avec les pays les moins dotés. L’ONG souhaite également que les firmes pharmaceutiques proposent « des vaccins à prix coûtant ».

Avec ce concert caritatif, l’organisation espère récolter 22,1 milliards de dollars « pour avoir 2 milliards de doses de vaccin Covid-19, des tests et des traitements pour les pays les plus pauvres d’ici la fin de 2021 »

L’an dernier déjà, Global Citizen s’était alliée à l’Organisation mondiale de la santé pour organiser un concert virtuel avec des stars mondiales, afin de remercier les soignants en lutte contre le Covid-19 et récolter des fonds. « One world : Together at home », le concert caritatif initié par Lady Gaga et l’ONG Global Citizen, avait permis de récolter 127,9 millions de dollars.