Coronavirus : pourquoi gel hydroalcoolique et soleil ne font pas bon ménage

Le gel hydroalcoolique est l'un de nos meilleurs alliés depuis plusieurs mois et, pour qu'il le reste, il paraît nécessaire d'adapter notre utilisation avec l'arrivée de l'été. Des professionnels de santé alertent notamment sur l'association peu recommandée entre ce produit antibactérien et l'exposition au soleil.

Dans le quotidien espagnol El mundo, des dermatologues rappellent que, comme son nom l'indique, le gel hydroalcoolique est composé d'alcool.

Or ce dernier, notamment lorsqu'il est appliqué régulièrement, a un effet desséchant et irritant. Ainsi, la peau doit faire face à deux agressions simultanées si elle est en plus exposée au rayonnement solaire.

Si la solution antibactérienne utilisée contient des huiles essentielles ou du parfum, l'irritation cutanée peut être plus grave encore et des tâches d'hyperpigmentation peuvent apparaître lors de l'exposition au soleil.

Le risque est d'autant plus réel que le gel hydroalcoolique est totalement incolore. On peut donc facilement penser à tort qu'il n'en reste plus du tout sur la peau.

Alors, pour écarter tout danger, il est conseillé de se laver les mains au savon et à l'eau avant toute exposition. Aussi efficace que le gel pour se prémunir du coronavirus, cette technique a également l'avantage de ne pas fragiliser la peau face au soleil.

