Paris : 4.400 clubbers réunis en boîte de nuit dimanche pour une expérience sur le Covid

«Retrouver le dancefloor» : tel est l'objectif de l'étude «Reviens la nuit», qui se tiendra ce dimanche 17 octobre à Paris. 4.400 bénévoles participent au projet. Pour tenter de convaincre les fêtards, les organisateurs ont prévu une programmation singulière avec des artistes comme Laurent Garnier, Kiddy Smile, Pete The Monkey ou encore Rag et Nizar.

L'expérience consiste surtout à évaluer le risque de transmission au Covid-19 lors d'une soirée en discothèque, en jauge pleine, avec des personnes entièrement vaccinées et sans masque.

Deux fêtes à la @LaMachineParis et @labellevilloise avec @Raagg de @Barbieturix @Kiddysmile @laurentgarnier La Creole etc.#revienslanuit pic.twitter.com/qeNMMJV4Wn

