Rentrée scolaire 2025 : les écoles prévoient des ateliers pour renforcer la lutte contre toute forme de violence

Dans une circulaire de rentrée 2025 publiée le 3 juillet dernier, Elisabeth Borne a mis l’accent sur la stratégie adoptée afin de rendre l’école «plus sûre et protectrice». Pour ce faire, des établissements scolaires ont d’ores et déjà mis l’accent sur l’importance de l’implication des parents.

Pour que cette année scolaire soit réussie et qu’elle ne soit pas perturbée par la violence. Le 3 juillet 2025, la ministre de l’Éducation nationale Elisabeth Borne a souhaité, à travers sa circulaire, poursuivre sa stratégie et les mesures déjà engagées pour rendre l’école «plus sûre et protectrice».

Cette stratégie est mise en œuvre depuis ce lundi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire dans certaines écoles. Elle se poursuivra également ce mardi 2 septembre et tout au long de la nouvelle année scolaire.

Trois ambitions principales ont été relevées par la ministre, à savoir le renforcement de la protection des élèves et des personnels, l’engagement et la responsabilisation de tous les acteurs de la communauté éducative ainsi que la mise en place d’un climat scolaire serein au service de la réussite des élèves.

Une année scolaire 2024-2025 marquée par des drames

La précédente année scolaire a été marquée par plusieurs incident, comme le meurtre de Mélanie, surveillante d’éducation âgée de 31 ans tuée mardi 10 juin à l’arme blanche par un élève de 14 ans devant le collège Françoise Dolto à Nogent (Haute-Marne), ou encore l’attaque au couteau survenue le 24 avril au lycée privé Notre-Dame-de-Toutes-Aides à Nantes, au cours de laquelle une élève de seconde a été mortellement poignardée.

De ce fait, pour cette rentrée scolaire 2025, «les mesures de lutte contre l’introduction d’armes, notamment de couteaux dans les établissements seront poursuivies. Le conseil de discipline sera désormais systématiquement réuni lorsqu’un élève introduit ou détient une arme dans un établissement scolaire. Les contrôles des sacs des élèves aux abords des établissements menés par les forces de l’ordre, sur réquisition du procureur, en lien avec les autorités académiques, sont renforcés», indique la circulaire d’Elisabeth Borne.

«La vigilance collective d’une communauté scolaire soudée – personnels, élèves et parents – avec l’appui des partenaires de l’école, doit permettre de déjouer les risques d’atteinte à la sécurité des élèves et des personnels», peut-on aussi lire.

De plus, la nouvelle année scolaire vise également à améliorer le recueil de la parole des élèves, et ce «avec la mise en place de questionnaires, notamment pour les internes et les élèves de retour de voyages scolaires».

Toujours dans le but de réussir cette rentrée, certaines écoles ont fait le choix d’impliquer les parents dans la vie scolaire. C’est notamment le cas pour les 16 écoles du réseau Espérance banlieues, implantées dans des zones d’éducation prioritaire. Le but de cette initiative est de «construire un lien profond entre familles, enseignants et élèves» afin de garantir des «apprentissages réussis».

Les parents, des «acteurs» impliqués dans la vie scolaire

Ces 16 écoles accueillent plus de 1.150 élèves de la maternelle à la 3e. Pour ce faire, le réseau a ajouté une nouvelle proposition destinée aux parents. Il s’agit du développement des compétences psychosociales. «Pour créer une vraie société éducative, l’école a besoin de rayonner au-delà de ses limites. Il faut interagir avec tout l’écosystème autour de l’enfant, dont les parents sont les premiers acteurs», a indiqué dans un communiqué Laurence Piquet, référente parentalité chez Espérance banlieues.

Ce projet consiste à considérer les parents comme des «acteurs», totalement impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants. A titre d'exemple, «à Mantes-la-Jolie, chaque trimestre, les élèves participent à deux ateliers par classe. L’un, animé par l’enseignant et le référent parental, aborde en classe une thématique. L’autre, destiné aux parents, permet de prolonger à la maison les échanges initiés à l’école», peut-on lire dans le communiqué d’Espérance banlieues.

«Une fiche parent accompagne chaque session pour encourager le dialogue en famille sur les 3 thématiques des 3 trimestres : connaissance de soi, gestion des émotions, expression respectueuse», ajoute-t-on.

Au-delà de ces ateliers, d’autres activités sont mises en place à destination des parents et de leurs enfants, tels que des jeux, de la couture ou encore des ateliers de cuisine. «Pensés comme un véritable pont entre les familles et l’école, ces ateliers vont bien au-delà de simples propositions éducatives. Ils offrent un accompagnement concret et humain, et proposent une continuité pédagogique aux familles. Sans compter que ces ateliers permettent de désamorcer plus de 90% des risques de harcèlement», conclu Espérance banlieues.