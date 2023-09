Des cadavres «non-humains» vieux de 1.000 ans exposés au Congrès mexicain (Vidéo)

Des squelettes fossilisés considérés comme «non-humains», présumés vieux de 1.000 ans, qui pourraient, selon certains spécialistes, appartenir à une espèce extraterrestre, ont été présentés au public, ce mardi 12 septembre, à l’occasion du premier congrès sur les Ovnis et les phénomènes paranormaux au Mexique.

Des restes d’extraterrestres au Mexique ? C’est la surprenante théorie avancée par des spécialistes après l’exposition publique lors d’un congrès au Mexique, ce mardi 12 septembre, de deux corps présumés d’une espèce extraterrestre, datant de 700 à 1.800 ans. Ces spécimens momifiés et fossilisés étaient exposés dans des boîtes vitrées pour que tous puissent les voir. Ils auraient été récupérés en 2017 à Cuzco, au Pérou.

© Henry ROMERO/REUTERS



«Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre»

Quelques jours après l’organisation d’un congrès similaire aux États-Unis, le Mexique a décidé de tenir à son tour, son tout premier congrès dédié aux phénomènes paranormaux, aux Ovnis et à la vie extraterrestre. L’événement a été dirigé par le journaliste mexicain et ufologue Jaime Maussan, qui enquête sur les phénomènes extraterrestres depuis plusieurs décennies, et co-animé par des scientifiques mexicains.

Jaime Maussan, sous serment, a présenté ses découvertes aux membres du gouvernement mexicain et aux responsables américains. Il a déclaré que les spécimens avaient récemment été étudiés à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), où des scientifiques ont analysé des séquences d’ADN à l’aide de la datation au carbone 14. «Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres trouvés après un accident d’OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et ont ensuite été fossilisés», a déclaré Jaime Maussan aux participants, selon le média espagnol Marca.

Des programmes scientifiques pourraient voir le jour

Pendant l’événement, plusieurs scientifiques invités, à l’image du professeur Abraham Avi Loeb, directeur du département d’astronomie de Harvard, ont exhorté le gouvernement mexicain à permettre aux scientifiques locaux d’étudier les possibilités de l’existence d’extraterrestres. Plusieurs programmes pourraient ainsi voir le jour avec des collaborations entre scientifiques mexicains et américains pour étudier la question, et se pencher particulièrement sur la zone située au Pérou, d’où proviennent les restes de corps fossilisés.

Selon Jaime Maussan, il pourrait bien s’agir d’un moment charnière dans l’histoire de la civilisation humaine, qui devrait susciter un intérêt croissant pour les extraterrestres et les Ovnis.