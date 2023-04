Immobilier : Voici 7 conseils pour économiser jusqu'à 30.000 euros par an sur son premier achat

Dans une vidéo, une youtubeuse de 25 ans a dévoilé comment elle et son compagnon ont économisé près de 30.000 euros en un an, pour leur premier achat immobilier, énumérant ainsi de précieux conseils pour y parvenir.

Rebecca et son compagnon ne sont pas les dignes héritiers d’une lignée de magnats, et sont loin de toucher un salaire mirobolant. Le couple est tout de même parvenu à faire près de 30.000 euros d’économies en un an pour acheter leur premier bien immobilier. Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, la jeune vingtenaire débordante d’imagination a partagé plusieurs des astuces lui ayant permis de constituer une belle épargne.

Mettre en place un prélèvement automatique

Parfois, il ne faut pas se laisser le choix. C’est précisément la raison pour laquelle la jeune femme a décidé de faire prélever de façon régulière les comptes sur lesquels elle était payée, afin d’alimenter son compte principal.

Placer des pièces dans un bocal

Une méthode vieille comme le monde - ou du moins comme l’argent, qui a été le point de départ pour Rebecca. Tous ces centimes et euros cumulés ont permis à la youtubeuse de réunir jusqu’à 700 euros.

Se débarrasser des frais de logement

Exit l’appartement personnel. Pour faire le plus d'économies possibles, Rebecca et son compagnon ont ré-emménagé chez leurs parents respectifs : «Si vous louez un appartement, vous devez tout payer – le loyer et les factures – et cela s’accumule rapidement», a expliqué la jeune femme sur sa vidéo. «Nous avons tout de même versé 300 euros par mois à nos parents pour le logement», a-t-elle précisé.

Vendre des biens non utilisés (ou très peu)

C'est à la fois un gain d’argent, et de place. Rebecca a récupéré pas moins de 2.500 euros en vendant sa voiture, qu’elle utilisait très peu. Déclinable à l’infini, cette méthode fonctionne aussi avec les accessoires électroniques ou encore les vêtements.

Retirer du liquide en début de semaine

Le paiement sans contact a sans doute facilité les dépenses furtives, et il est parfois difficile d’y résister. Afin de discipliner ses dépenses quotidiennes, Rebecca a eu l’idée de retirer une somme d’argent liquide à chaque début de semaine, puis de la répartir en fonction de besoins déterminés à l’avance.

La jeune femme a également conseillé de faire une liste de course prédéfinie avant d’aller au supermarché, afin de rester concentrée sur les dépenses les plus essentielles.

Demander une augmentation de salaire à son patron

«Parlez à votre patron», a encouragé la jeune youtubeuse, qui affirme avoir obtenu une augmentation de salaire à la suite d’une demande.

Prendre un petit boulot partiel

Certains emplois étant moins contraignants que d'autres, se conjuguent avec une vie sociale saine, et peuvent laisser du temps - et de l’énergie - pour des petits boulots occasionnels. Sur sa vidéo YouTube, la jeune femme a confié avoir fait du baby-sitting, à côté de son emploi classique.