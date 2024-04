Conjugaison : quels sont les 5 verbes qui posent le plus de problèmes aux Français ?

La langue française figure parmi les plus difficiles à apprendre et réserve encore souvent quelques doutes à ses locuteurs natifs. De toutes les notions de cette langue, cinq verbes reviennent fréquemment sur les moteurs de recherche pour apprendre à la conjuguer.

Souvent considéré comme un défi pour les étrangers qui souhaitent l'apprendre, le français regorge de pièges et fait souvent douter ses locuteurs natifs, même les plus aguerris. Entre les temps, les accords et les conjugaisons, on peut vite perdre le fil.

Une étude menée par le site d’apprentissage des langues Preply a révélé les cinq verbes qui reviennent le plus régulièrement en tête des moteurs de recherche. Concrètement, les Français interrrogent ces plates-formes régulièrement pour en connaître leur conjugaison.

Des verbes pas aussi simples qu’ils en ont l’air ?

En clair, ce sont les exceptions, les subtilités des temps et des modes ainsi que les accords du participe passé qui constituent les plus gros pièges de la langue française, mais pas autant que la conjugaison de certains verbes.

Être

Avoir

Faire

Pouvoir

Prendre

Selon Preply, avec plus de 50.000 recherches mensuelles, ce sont les verbes être et avoir qui sortent en tête du classement. Un résultat pouvant paraître étonnant puisqu’ils constituent les verbes les plus utilisés dans la langue de Molière. Cela démontre bien que notre conjugaison pose des problèmes à tous les pratiquants, novices ou natifs.

Autre grande notion complexe : les temps. Si l’on pouvait croire que le subjonctif ou le plus-que-parfait étaient les plus compliqués à apprendre, il semblerait en réalité que ce rôle revienne à l’indicatif. La raison est simple, il s’agit du temps le plus utilisé à l’écrit comme à l’oral, sa maîtrise doit donc être impeccable.

Le passé simple, le passé composé, le passé et futur antérieur ainsi que le conditionnel présent et futur figurent également dans les notions appréhendées par les personnes qui apprennent le français.