Etats-Unis : L'incroyable vidéo d'une voiture qui s'envole à plusieurs mètres du sol lors d'un accident sur l'autoroute

Plus de peur que de mal pour les deux automobilistes. Un spectaculaire accident de la route a eu lieu ce jeudi 23 mars sur l’autoroute Ronald Reagan à Los Angeles (Etats-Unis). Heurté à pleine vitesse par une roue qui venait de se décrocher, un véhicule a été violemment projeté en l’air avant de s’écraser au sol. L'occupant n'a pas été blessé gravement, par chance.

Un témoin de la scène, qui conduisait une voiture située juste derrière au moment des faits, a tout filmé. La vidéo a été postée sur Twitter avant de faire le tour des réseaux sociaux.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

