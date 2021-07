Dr. Dre condamné à verser une pension à son ex-femme... jusqu'à ce qu'elle retrouve l'amour

Le divorce va lui coûter cher. Le producteur et rappeur Dr. Dre devra verser à son ex-femme Nicole Young une pension alimentaire de 293.306 dollars... soit près de 250.000 euros par mois.

Il se chargera également de l'entretien des deux maisons de Nicole Young, et de ses frais de sécurité. Selon le Daily Mail, la facture totale s'évalue à 5 millions de dollars par an.

Cet arrangement, censé être temporaire, prendra effet à compter du 1er août. Si le couple ne trouve pas d'autre accord, Dr. Dre devra continuer à verser la pension jusqu'à ce que Nicole Young se remarie ou emménage avec une autre personne.

24 ans de mariage

Nicole Young et Dr. Dre, de son vrai nom Andre Romelle Young, se sont mariés en 1996. Ils sont parents de deux enfants, un garçon de 24 ans, Truice, et une fille de 20 ans, Tuly. Dr. Dre a six autres enfants nés de précédentes relations.

Nicole Young a demandé le divorce après avoir accusé son mari d'être violent et de l'avoir trompée plusieurs fois au cours de leur relation. Elle a affirmé qu'il l'avait frappée à la tête à de nombreuses reprises, et qu'il avait déjà pointé une arme sur elle.

Séparés depuis juin 2020, Dr. Dre et Nicole Young se sont engagés dans une longue bataille financière, le producteur niant tous les faits reprochés par sa femme. Nicole Young a quant à elle réclamé une part de la fortune de son époux, estimée à environ 820 millions de dollars, selon Forbes. Ce patrimoine fait de Dr. Dre le quatrième rappeur le plus riche du monde, derrière P. Diddy, Jay-Z et Kanye West.