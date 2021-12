Meghan Markle remporte son bras de fer contre un tabloïd

Meghan Markle, épouse du prince Harry, a remporté son procès en appel contre un tabloïd britannique.

Elle avait porté plainte contre le Mail on Sunday (affilié au puissant Daily Mail) suite à la diffusion d'une lettre écrite à son père, Thomas Markle, en 2018. Condamné en février, le titre de presse espérait obtenir gain de cause devant la Cour d'appel. Peine perdue : «cet appel sera rejeté», a indiqué le juge Geoffrey Vos ce 2 décembre. «La Cour d'appel maintient la décision du juge selon laquelle la duchesse pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée.»

Le Mail on Sunday s'est défendu en assurant que Meghan Markle avait écrit la lettre en sachant qu'elle serait diffusée. Un argumentaire qui n'a pas convaincu le tribunal, selon qui le contenu de la missive était «personnel, privé, et ne présentait pas un intérêt légitime pour l'intérêt public». Sa publication était donc «manifestement excessive et illégale».

Le Mail on Sunday avait été condamné en février à faire état en Une de sa défaite. Son éditeur, Associated Newspapers Limited (ANL), devra quant à lui verser 450.000 livres (environ 530.000 euros) à Meghan Markle pour les frais judiciaires.

harcelée par les tabloïds

Il s'agit d'une belle victoire pour la duchesse de Sussex qui, depuis son mariage avec le prince Harry en 2018, est la cible de la presse à scandale. Dans la fameuse lettre publiée par le Mail on Sunday, Meghan Markle demandait justement à son père d'arrêter de s'épancher sur leur relation brisée dans les médias.

Les quotidiens britanniques dressent régulièrement le portrait d'une Meghan Markle capricieuse et dépensière. Ils n'ont pas non plus apprécié le fait d'avoir été tenu à l'écart de la naissance d'Archie, fils d'Harry et Meghan, dont les photos ont été diffusées au compte-gouttes.

Le prince Harry était monté au créneau en 2019, annonçant dans un communiqué qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger son épouse. Le couple a depuis déménagé en Californie et s'est mis en retrait de la famille royale. Plusieurs procédures judiciaires ont été lancées contre le Mail on Sunday, The Sun et le Daily Mirror.