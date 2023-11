Voici les 3 virus les plus mortels de l'Histoire

Le monde a vécu trois ans au rythme de la pandémie mais le Covid-19 est loin d’être le virus le plus meurtrier de l’Histoire. Avec un bilan officiel de l’OMS de près de 7 millions de morts, le Covid arrive loin derrière ces trois virus qui ont touché le monde.

La peste noire

C’est de loin le virus le plus mortel de l’Histoire, la peste noire également connu sous le nom de Black Death ou mort noire. Au XIVe siècle, entre 1334 et 1353, cette pandémie a été à l’origine de la mort de 75 à 200 millions de personnes à travers le monde.

Cette dernière serait apparue en Chine avant de toucher l’Europe avec l’arrivée d’un voilier dans un port méditerranéen. Dans les cales de ce dernier, se trouvaient des rats noirs porteurs de puces infectées par cette peste bubonique. Les rats mourant très vite, les puces ont donc choisi de nouveaux hôtes, les hommes propageant le virus mortel à la race humaine.

Une fois le long temps d’incubation du virus passé, le malade meurt très rapidement en 3 à 5 jours. La personne infectée souffre alors de vomissements, de maux de tête accompagnés d’une fièvre très élevée et parfois même d’hallucinations.

Une mutation de ce virus de la peste noire infectait le sang des malades provoquant l’apparition de taches noires sous la peau mais visibles et donnant son nom à la maladie. Le virus touche également les voies respiratoires entraînant de fortes toux qui ont contribué à sa rapide propagation.

La grippe espagnole

Au lendemain d’une Première Guerre mondiale extrêmement meurtrière, un nouveau virus est venu frapper la population mondiale : la grippe espagnole. Cette pandémie a frappé entre 1918 et 1920 et a provoqué la mort de 50 à 100 millions de personnes.

Cette dernière s’est propagée avec le retour des troupes dans leur pays d’origine. Contrairement à la pandémie de Covid-19, ce sont les jeunes qui ont été les plus touchés par la grippe espagnole.

Bien qu’elle soit surnommée la grippe espagnole, les scientifiques estimaient que son origine était asiatique avant de revoir leur copie et de pencher pour une apparition aux Etats-Unis expliquant sa rapide propagation en Europe ; les Américains ayant participé aux combats en France.

Sa période d’incubation est très rapide et les symptômes entraînaient un affaiblissement total du système immunitaire et de la fièvre pouvant conduire à des complications mortelles.

La peste de Justinien

Troisième virus le plus mortel de l’Histoire, la peste Justinienne. Cette dernière a fait son apparition alors même que l’Empire romain et l’Empire Byzantin existaient encore. Ce virus qui s’est avéré être une souche de peste bubonique a provoqué la mort de 30 à 50 millions de personnes entre 541 et 549.

Elle intervient lors du règne de l’empereur Justinien qui lui donnera son nom.

C’est la première grande épidémie connue et répertoriée dans les archives. Elle touche d’abord Constantinople avant de se répandre en Europe et en Afrique. Selon les récits retrouvés au printemps 542, elle entraînait la mort de plus de 10.000 personnes par jours dans la cité byzantine.