Super Lune 2022 : comment observer ce phénomène rare dans la nuit de mercredi ?

Une «Super Lune du tonnerre» va illuminer le ciel étoilé dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet. Alors que l'astre se trouvera à seulement 356.246 km de la Terre, il sera possible d’observer ce phénomène à l’œil nu.

C’est la troisième fois de l’année. La «Super Lune du tonnerre», également appelée «Périgée-syzygie», sera visible à l’œil nu dès ce mercredi 13 juillet à 22h00. Elle se trouvera à seulement 357.264 kilomètres de la Terre, au lieu des 384.400 en moyenne, comme l’indique l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Le phénomène restera présent jusqu’à jeudi 14 juillet, à 4h52 du matin.

L’appellation «Super Lune du tonnerre» a été attribuée par les tribus amérindiennes en raison de l’apparition de ce phénomène au mois de juillet, l’un des plus chauds et orageux dans cette partie du globe. Dans la tradition amérindienne, on l’appelle également «Lune du Cerf» car les bois du cerf repoussent à cette période de l’année.

Selon la NASA, une «Super Lune» se produit lorsque le point de l’orbite de l’astre est le plus proche de la Terre au moment où celui-ci est plein. Le corps céleste apparaît donc plus brillant et plus grand.

Il est tout de même préférable de se trouver dans un espace éloigné des grosses métropoles polluées pour mieux observer la «Super Lune du tonnerre». L’utilisation de jumelles ou d’un télescope est également recommandée. Il est aussi possible de se rendre dans l’un des clubs de l’Association française d’astronomie (AFA) présents dans l’Hexagone.

Un dernier phénomène de ce genre se reproduira le 11 août prochain. La lune se trouvera, ce jour-là, à quelques 359.828 kilomètres de la Terre