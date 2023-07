Astronomie : Perséides, Super Lune... Voici les plus grands événements attendus cet été

Après la Super Lune du cerf de ce lundi 3 juillet, les magnifiques spectacles vont se poursuivre dans le ciel durant cet été. A l’œil nu ou avec un télescope, les astronomes amateurs pourront profiter des étoiles filantes des Perséides ou encore des Super Lunes d’août et de septembre.

Un ciel bien lumineux. Alors que juin 2023 s’est achevé avec le passage de la Lune devant Jupiter et la pluie d’étoiles filantes des Bootides, les astronomes amateurs ont accueilli le mois de juillet avec la Super Lune du cerf lundi dernier.

Et cela n'est qu’une partie des phénomènes magnifiques réservés aux amateurs d'astronomie cet été puisque d’autres événements vont avoir lieu durant les trois prochains mois (juillet, août et septembre), et dont la majorité est observable à l’œil nu. Il ne sera donc pas nécessaire de se munir de son télescope ou de ses lunettes pour admirer le ciel lumineux.

Juillet

Après la Super Lune du cerf du 3 juillet, le 2e grand événement va voir lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet. Peu après le coucher du Soleil, la Lune apparaîtra en fin croissant. Elle passera à proximité de deux planètes, à savoir Mercure et Vénus. Ces dernières seront particulièrement basses.

Ce spectacle se poursuivra dans la nuit du 20 au 21 juillet puisque la Lune, toujours en fin croissant, passera à proximité de Mars. Cette planète sera un peu plus haute et plus à l’ouest que Mercure et Vénus. Au total, il sera possible, durant cette nuit, d’apercevoir la Lune au milieu des trois planètes. Seul conseil, il faut trouver un horizon ouest le plus dégagé possible.

Août

Comme juillet, le mois d’août commencera par une très belle Super Lune, nommée «Super Lune des esturgeons». Celle-ci aura lieu dans la nuit du 1er au 2. Située dans la constellation du Capricorne, elle sera alors à une distance de 357.310 km de la Terre aux alentours de 7h52 du matin (le 2 août).

L’origine de cette appellation remonte aux années 1930 lorsque l’Almanach du fermier du Maine a commencé à publier les noms amérindiens des pleines lunes, selon la Nasa. A cette époque, les Amérindiens l’associaient à l’esturgeon, un gros poisson plus facile à attraper à cette période de l’année dans les Grands Lacs et autres grands plans d’eau.

Mais la Super Lune des esturgeons ne sera pas la seule à illuminer le ciel durant ce mois puisqu’elle sera accompagnée d’étoiles filantes. En effet, ce phénomène aura lieu en pleine période de Perséides (du 17 juillet au 24 août), où les étoiles filantes les plus célèbres sont les plus actives. Ces météores rouges, bleus ou verts peuvent filer à une vitesse frôlant les 58 km/seconde. Le pic d’activité est attendu dans la nuit du 13 août avec près de 100 étoiles filantes observables à l’heure.

Enfin, pour clôturer un mois d’août en toute beauté, on assistera à la troisième Super Lune de l’été, la «Super Lune bleue». Ce spectacle, qui surviendra dans la nuit du 30 au 31 août, est très attendu par les observateurs de la nuit céleste et tous les astronomes amateurs puisque ce sera la plus grosse Pleine Lune de l’année.

La Lune, au périgée, sera située dans la constellation du Verseau et sera à une distance de 357.180 km de la Terre. La Lune sera à son apogée le 31 août à 3h35 du matin.

Septembre

Toujours au cœur du spectacle céleste, la Lune va continuer à séduire les plus curieux durant ce mois de septembre 2023, notamment à travers une dernière «Super Lune», appelée «Super Lune des moissons». Il s'agit de la Pleine Lune la plus rapprochée de l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 23 septembre.

Cette Super Lune aura lieu dans la nuit du 28 au 29 septembre lorsque la Lune sera située dans la constellation des Poissons. Ce satellite naturel sera à une distance de 359.911 km de la Terre aux alentours de 2h58 et sera à son apogée à 11h57 du matin (29 septembre).

D'après quelques croyances, la «Super Lune des moissons» apporterait la protection, la prospérité et l'abondance. Elle est signe d'accomplissement des projets.