Grand prix d'Autriche : 14 pilotes posent un genou à terre avant le départ

Quatorze des vingt pilotes, dont le Britannique Lewis Hamilton vêtu d'un T-shirt «Black Lives Matter», ont posé un genou à terre en signe de soutien à la lutte contre le racisme avant le départ du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 dimanche.

Les six autres pilotes étaient vêtus de T-shirts frappés des mots «end racism» (en finir avec le racisme). Le choix avait été laissé aux pilotes d'exprimer à la manière de leur choix leur engagement en ce sens et donc le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), l'Espagnol Carlos Sainz Jr, le Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri), l'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) sont restés debout.

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal. #WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

Incités par Lewis Hamilton, plusieurs pilotes et écuries, ainsi que la F1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA), se sont positionnés contre le racisme suite à la mort de George Floyd aux mains de policiers aux Etats-Unis fin mai. Le 21 juin dernier, le champion a participé à un rassemblement pacifiste contre le racisme à Hyde Park, au coeur de Londres. «C'était bouleversant. J'ai le grand espoir que les choses vont changer. Nous devons continuer», a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter pic.twitter.com/koOTEPOXAh

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2020