Coupe du monde 2022 : tout savoir sur Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc

Arrivé il y a à peine trois mois, à la fin de l’été 2022, à la tête de la sélection du Maroc, Walid Regragui a d’ores et déjà marqué l’histoire des Lions de l’Atlas grâce à cette Coupe du monde. Mais qui est-il ?

Walid Regragui et le Maroc sont toujours invaincus dans cette Coupe du monde au Qatar. Alors qu’ils vont affronter la France de Didier Deschamps en demi-finale, les joueurs marocains se disent prêts, notamment grâce à leur entraîneur.

«On a faim et on n’est pas fatigués», Walid Regragui a déjà annoncé la couleur en conférence de presse, avant le match contre la France prévu mercredi 14 décembre, à 20h).

Un match forcément particulier pour ce bi-national, né le 23 septembre 1975 dans l’Essonne. C'est d'ailleurs en France qu'il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur, commencée chez les professionnels avec le RC France 92, où il n’est resté qu’un an, en 1998. Il est ensuite passé par Toulouse (1999-2001), Ajaccio (2001-2004), Dijon (2007), et enfin Grenoble (2007-2009), où il a croisé la route d’un certain... Olivier Giroud. Les deux hommes ont été coéquipiers le temps de quelques semaines au GF38.

Bravo les Bleus et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur !



Bravo également au Maroc et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club !





Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2.





@vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022 pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

Regragui a ensuite effectué un court passage à l’étranger, en Espagne, où il a joué pour le Racing de Santander (2004-2006).

Avec les Lions de l’Atlas, il a joué 45 matchs et marqué un but entre 2001 et 2009.

De joueur à entraîneur

Sa carrière de joueur terminée, Walid Regragui a décidé de retourner au Maroc, pour entraîner.

De 2012 à 2013, il était déjà sur le banc de l’équipe nationale, mais en tant qu’entraîneur adjoint. Un avant-goût de ce qui l’attendrait dix ans plus tard.

Mais avant de revenir entraîner la sélection marocaine, Walid Regragui est passé par trois clubs avec lesquels il a eu pas mal de succès.

De 2014 à 2020, il a entraîné le FUS Rabat, avec qui il a été champion du Maroc en 2016 et vainqueur de la Coupe du Trône en 2014.

Par la suite, celui qui est surnommé «tête d’avocat» par les supporters adverses, a fait une escale au Qatar, sur le banc du Al-Duhail SC. Il y a remporté un seul titre, mais pas n’importe lequel, celui de champion en 2020.

Enfin, Walid Regragui est retourné au Maroc, cette fois-ci sur le banc du Wydad Casablanca. Là encore, il a gagné le championnat en 2022. La même année, il a également remporté la Ligue des champions de la CAF. Concernant la Coupe du Trône, il ne l’a pas gagnée mais il est tout de même arrivé jusqu’en finale avec son club.

Malgré toutes ces réussites, les supporters marocains ne s’attendaient pas à un tel parcours au Qatar avec un sélectionneur nommé seulement le 31 août dernier.

Une Coupe du monde exceptionnelle

Le Maroc a surpris tout le monde en terminant premier de son groupe devant des pays comme la Belgique et la Croatie.

Les Lions de l’Atlas ont terminé la phase de groupe sans avoir perdu un seul de leur match (0-0 contre la Croatie, 2-0 contre la Belgique et 2-1 contre le Canada).

Par la suite, Walid Regragui et son équipe ont poussé l’Espagne (0-0, puis 3-0 aux tirs au but) et le Portugal (1-0) vers la sortie, en huitième et quart de finale.

Désormais, la sélection marocaine doit confirmer son beau parcours face à la France, en demi-finale, ce mercredi 14 décembre à 20h.

