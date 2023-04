PSG : les Ultras réclament le départ de Christophe Galtier si les faits de racisme «sont avérés»

Le Collectif Ultras Paris a réclamé le départ du coach du PSG Christophe Galtier, accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lorsqu’il entraînait Nice, si les faits «sont avérés».

Christophe Galtier résistera-t-il à ces accusations ? Déjà menacé en raison des résultats du PSG ces dernières semaines, l’entraîneur du club de la capitale est dans la tourmente après la révélation, par RMC Sport, d’un mail écrit par Julien Fournier. Dans ce courrier électronique, envoyé à la direction de Nice, l’ancien directeur du football du club azuréen a accusé Christophe Galtier d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires lorsqu’il entraînait les Aiglons la saison dernière.

Alors que le PSG a ouvert une enquête interne pour tenter d’établir la véracité de ces propos, le Collectif Ultras Paris (CUP) a réclamé le départ du coach parisien si les faits qui lui sont reprochés étaient avérés. «Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre Virage», a écrit le groupe de supporters sur son compte Twitter.

Dans le mail adressé à Dave Brailsford, propriétaire de Nice, Julien Fournier aurait rapporté les propos tenus par Christophe Galtier au cours d’une discussion en août 2021. «(…) Il m’a répondu que je devais tenir compte de la réalité la ville, et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe», aurait dénoncé l’ancien directeur du football, ajoutant un peu plus loin que l’ancien coach de Saint-Etienne et Lille voulait «limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans.»

Pour l’heure, ni le PSG, ni Christophe Galtier n’ont réagi à ces accusations. Mais l’entraîneur parisien pourrait être amené à le faire avant la conférence de presse prévu, vendredi, à la veille du match de Ligue 1 contre Lens.