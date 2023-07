Cardi B : furieuse, la rappeuse lance son micro sur une personne du public pendant un concert (vidéo)

Au cours d’un concert, ce vendredi 28 juillet, au Drai’s Club de Las Vegas (Etats-Unis), la rappeuse américaine Cardi B a été visée par un jet de boisson de la part d’une personne du public. Une situation qui a mis en colère l’artiste, qui a lancé son micro en direction de la spectatrice en question.

Il ne fallait pas énerver Cardi B. Ce vendredi 28 juillet au soir, la rappeuse américaine s’est produite au Drai’s Club de Las Vegas, aux Etats-Unis. Vêtue d’une robe orange, Cardi B était en train de chanter son tube «Bodak Yellow», sorti en juin 2017, lorsqu’un incident est survenu interrompant le concert pendant quelques instants.

En plein milieu de la performance, et pendant qu’elle marchait sur scène, la rappeuse a été visée par un jet de boisson de la part d’une personne du public. Elle s’est alors arrêtée dans sa course avant de repérer la responsable de cet acte malveillant et de lancer son micro en sa direction. Le service de sécurité de Cardi B a ensuite appréhendé la personne et l’a traînée loin du public.

another angle , she hit her spot on pic.twitter.com/caLckHTbIQ — ٍ (@crdisdior) July 30, 2023

Cardi B est loin d’être la seule artiste à avoir été visée par un projectile. Au début du mois de juillet, le chanteur et compositeur Harry Styles en a également fait l’expérience. Lors d’un concert au Principality Stadium de Cardiff, au pays de Galles, l’artiste britannique a été visé par un bouquet de fleurs en plein visage alors qu’il descendait quelques marches et se tournait vers la foule pour la saluer.

Bebe Rexha, 33 ans, a aussi été victime d’un acte malveillant lors d’un concert à New York en juin dernier. La chanteuse avait été atteinte par un téléphone lancé par un spectateur. Elle avait été emmenée à l’hôpital où elle a reçu des points de suture. Son agresseur avait été arrêté et placé en garde à vue. Dans une photo publiée sur Instagram, on peut voir l’œil gauche de Bebe Rexha tuméfié et surmonté de deux pansements.

Les chanteurs Drake, Kelsea Ballerini, Steve Lacy, Kid Cudi ou encore Pink ont, eux aussi, été victimes de projectiles lancés sur scène ces derniers mois.