Réouverture des musées : Louis Aliot, maire de Perpignan, lance un appel à Jean Castex

Tous les musées de France sont fermés... Sauf ceux de Perpignan. Le maire, Louis Aliot, a décidé d'en rouvrir quatre et ce malgré les restrictions sanitaires. Il explique sa décision dans une lettre à Jean Castex.

«J'ai toujours considéré que nous devions apprendre à vivre avec ce virus et à adapter nos modes de vie de façon responsable», a écrit Aliot ce 10 février. Pour l'édile Rassemblement national, nul besoin de fermer les musées de Perpignan : la ville est «sanitairement prête» à les rouvrir et un protocole strict permet de garantir la sécurité des visiteurs. Il assure d'ailleurs que tous les gestes barrières (sens de circulation, gel hydroalcoolique...) ont été respectés lors de la réouverture des quatre musées ce 9 février.

«J'ai aussi pris cette décision car, en tant que maire, j'observe chaque jour [...] que nos concitoyens souffrent de plus en plus des privations de liberté et autres restrictions qu'ils subissent depuis maintenant une année entière», a ajouté Louis Aliot, élu en 2020. Il a également réaffirmé le caractère essentiel de la culture, avant de souligner : «Nous ne pouvons sans cesse nous prévaloir dans les mots de la richesse de notre tradition culturelle et l'empêcher de s'exprimer comme c'est le cas depuis un an.»

«Droit d'expérimentation»

C'est dans cette optique que Louis Aliot demande un «droit d'expérimentation» au Premier ministre. Sans intervention du gouvernement, les musées de Perpignan pourraient bientôt fermer de nouveau. Le préfet des Pyrénées-Orientales a en effet saisi le tribunal administratif de Montpellier. Et puisque tous les musées français sont fermés par décret depuis le 29 octobre 2020, nul doute que l'arrêté de Louis Aliot sur leur réouverture sera suspendu.

L'initiative du maire de Perpignan a toutefois relancé un débat qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Personnalités et responsables de musées ont tour à tour dénoncé la fermeture des établissements culturels. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, n'a pas avancé de date de réouverture. Mais elle a assuré que celle-ci se ferait dès que l'on observerait «une décrue» des contaminations. Décrue qui n'est toujours pas engagée.

