Législatives : Éric Dupond-Moretti, Élisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer… Quels ministres sortants vont se présenter ?

Entre candidats officiellement et officieusement déclarés, ils seront plus d'une vingtaine de ministres à viser un mandat aux prochaines élections législatives. Parmi eux, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, la ministre du Travail Élisabeth Borne ou encore le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Les ministres iront au front au mois de juin, pour briguer une place de député, dans plusieurs régions de France, avec pour objectif d'obtenir une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Certains vont expérimenter la campagne des législatives pour la première fois.

C'est le cas par exemple de Clément Beaune. Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes tentera de briguer la 7e circonscription de Paris. Un terrain plutôt propice à la majorité présidentielle, Emmanuel Macron y ayant recueilli 36,43 % des voix, devant Jean-Luc Mélenchon, à 31,29 %.

Des ministres déjà rodés

D'autres ont déjà acquis l'expérience de parlementaire avant d'intégrer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Olivier Véran a été élu deux fois dans la 1ère circonscription de l'Isère, de 2012 à 2015 (suppléant), puis de 2017 à 2020. De la même manière, Amélie de Montchalin était députée de l'Essonne de 2017 à 2019. Tous deux se présentent sur le territoire où ils avaient remporté l'adhésion des électeurs.

Et puis il y a ceux pour qui ce n'est pas la première campagne, mais qui espèrent une première victoire. À l'image d'Éric Dupond-Moretti, qui a mené campagne dans les Hauts-de-France pendant les élections régionales de 2021, pour la liste menée par Laurent Pietraszewski. Mais avec 9,1 % des suffrages, la candidature LREM avait été balayé dès le premier tour. Le garde des Sceaux se présente pour la 15e circonscription du Nord, où Marine Le Pen avait devancé Emmanuel Macron au premier tour.

De la même manière, la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, s'est portée candidate dans le Pas-de-Calais. Et le duel s'annonce déséquilibré pour la femme d'État, puisqu'Emmanuel Macron n'a réalisé que 17,79 % des voix au premier tour, contre 43,6 % pour Marine Le Pen. En 2020, elle était candidate dans le 16e arrondissement de Paris lors des municipales, mais la liste avait été battue au second tour.

La Gauche et le Rassemblement national en adversaires

Sur l'ensemble des territoires, les représentants de La République en Marche auront deux concurrents désignés. D'un côté, la France insoumise, qui s'est démarquée dans les grandes villes et qui pourrait s'allier avec les autres partis de gauche et l'autre, le Rassemblement national, qui a convaincu dans les zones rurales et désindustrialisées.

Moins médiatisée que ses confrères, Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la Ville, aura fort à faire dans la 11e circonscription des Yvelines contre une potentielle candidature liée à la France insoumise, qui y a devancé Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Mais la ministre jouera la carte du retour, puisqu'elle a déjà été députée de cette circonscription, de 2017 à 2020.

Jean-Michel Blanquer devra également batailler pour s'imposer dans la 4e circonscription du Loiret. Le parachutage du ministre de l'Éducation nationale pourrait ne pas suffir face au RN, qui a récolté 52 % des voix en faveur de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Face à de nombreux duels attendus contre le parti présidé par Jordan Bardella, La République en Marche semble adopter la stratégie du barrage.

Les autres ministres candidats

Parmi les ministres candidats à un poste de député, certains attendent encore l'approbation de l'Élysée avant d'annoncer officiellement leur candidature. D'autres pourraient finalement renoncer. Voici la liste des ministres dont la candidature est attendue :

Emmanuelle Wargon (8e circonscription de la Marne)

Olivia Grégoire (déjà élue, 12e circonscription de Paris)

Gabriel Attal (10e circonscription des Hauts-de-Seine)

Franck Riester (5e circonscription de la Seine-et-Marne)

Marc Fesneau (1ere circonscription du Loir-et-Cher)

Bérangère Abba (1ère circonscription de la Haute-Marne)

Élisabeth Borne (6e circonscription du Calvados)

Laurent Pietraszewski (11e circonscription du Nord)

Sophie Cluzel (2e circonscription de la Haute-Savoie)

Bruno Le Maire (1ère circonscription de l'Eure)

Gérald Darmanin (10e circonscription du Nord)

Joël Giraud (2e circonscription des Hautes-Alpes)

Annick Girardin (Saint-Pierre-et-Miquelon)

Jean-Baptiste Djebbari (2e circonscription de la Haute-Vienne)

Olivier Dussopt (2e circonscription de l'Ardèche)

Brigitte Bourguignon (6e circonscription du Pas-de-Calais)

Sarah El Haïry (5e circonscription de la Loire-Atlantique)

Barbara Pompili (2e circonscription de la Somme)

Julien Denormandie, Marlène Schiappa et Adrien Taquet ne se présenteront pas aux élections législatives. Ce dernier a d'ailleurs décidé de se retirer de la vie politique.