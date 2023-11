Tempête Ciaran : voici quand votre région sera touchée

Alors que la tempête Ciaran doit toucher la Bretagne ce mercredi 1er novembre au soir, Météo-France a placé trois départements en vigilance rouge pour vents violents. Ces rafales, allant jusqu’à 170 km/h, devraient concerner le quart du nord-ouest d’ici au jeudi 2 novembre.

Un «phénomène dangereux d’intensité exceptionnelle». Ce mercredi 1er novembre, Météo-France a placé les Côtes d’Armor, le Finistère et la Manche en vigilance rouge pour «vents violents».

Le déclenchement de cette alerte, en cours de mercredi à minuit et jusqu’à jeudi 2 novembre à 10h, fait suite à l’approche de la tempête Ciaran des côtes françaises. Les rafales de vent, pouvant aller jusqu’à 170 km/h, devraient toucher les zones les plus exposées dans la soirée avant de concerner le quart du nord-ouest durant la journée de jeudi.

Bretagne

Il s’agit de la première région de France qui devrait être touchée par cette «bombe météorologique». Comme l’a fait savoir le prévisionniste à Météo-France, François Gourand, les premières rafales substantielles devraient atteindre la pointe de la Bretagne ce mercredi 1er novembre «en fin de journée ou début de soirée». Elles devraient toucher le secteur aux alentours de 21h.

Le vent devrait par la suite s’accentuer et les plus fortes rafales, allant jusqu’à 170 km/h sur le littoral et 130 km/h dans les terres, sont, elles, attendues aux premières heures de jeudi, soit entre minuit et 5h.

Au cours de la journée de jeudi 2 novembre, le vent devrait s’affaiblir. Néanmoins, des rafales à plus de 60 km/h pourraient continuer à être enregistrées localement.

Pays de la Loire

Dans le sud des Pays de la Loire, les bourrasques de vent pourront atteindre 150 km/h sur les côtes et 120 km/h dans les terres. Les rafales sont attendues entre 23h et 3h du matin.

Ailleurs dans la région, le vent devrait souffler très fort mais devrait rester moins violents que sur le littoral vendéen et ligérien, soit entre 100 km/h et 110 km/h.

Normandie

Comme pour la Bretagne et les Pays de la Loire, la Normandie est également concernée par la tempête Ciaran qui devrait toucher cette région «en fin de nuit» ou en début de matinée, selon Météo-France. La pointe du Cotentin devrait enregistrer des rafales allant de 150 km/h à 170 km/h ce jeudi entre 4h et 9h du matin.

Dans cette région, le département de la Manche a été placé en vigilance rouge pour «vents violents» par Météo-France.

Sur les littoraux et le reste de la Normandie, le vent devrait souffler à plus de 100 km/h avant de se calmer dans l’après-midi.

Hauts-de-France

Après un passage par la Normandie, la tempête Ciaran devrait se décaler vers l’Est. Elle devrait atteindre les Hauts-de-France, précisément les caps les plus exposés du Pas-de-Calais et du Nord, dans la mi-journée de jeudi, soit à partir de midi.

Des rafales pouvant aller jusqu’à 140 km/h sont attendues sur les côtes. Dans les terres, celles-ci pourraient atteindre les 110 km/h.

Île-de-France

Le cœur de la tempête Ciaran ne devrait pas beaucoup concerner Paris et sa couronne. Cependant, des rafales notables à environ 90 km/h y sont attendues dès ce mercredi soir et jusqu’en milieu d’après-midi jeudi. Le calme devrait regagner la région parisienne en fin de journée.