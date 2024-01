«Nous sommes prêts à assumer» : Raquel Garrido et Alexis Corbière sortent du silence après la garde à vue de leur fille, entendue pour des propos antisémites

Les députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière se sont exprimés ce jeudi 18 janvier, après la garde à vue de leur fille Inès, pour des propos antisémites filmés et publiés malgré elle sur les réseaux sociaux.

«Nous acceptons sans sourciller le procès public devant le “tribunal des parents”», ont déclaré les deux députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière dans un communiqué posté ce jeudi 18 janvier sur X.

Vous trouverez ci-jointe notre déclaration commune, avec @alexiscorbiere, concernant la mise en cause de notre fille Inés. pic.twitter.com/x9RV4ciLO1 — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) January 18, 2024

Celui-ci concerne la fille du couple, visée par une enquête pour des propos antisémites filmés et diffusés malgré elle sur les réseaux sociaux.

Le couple de députés de La France insoumise a exprimé sa «compréhension» et son «affection» auprès de «toutes les personnes choquées à la lecture ou à l’écoute des propos ou expressions» diffusées sur les réseaux sociaux.

La jeune femme âgée de 21 ans, avait été placée en garde à vue mardi 16 janvier, avant d’en être libérée le lendemain, vers 20h.

«Malheureusement, l’enquête, soumise au secret, n’a pas été protégée. Dès mercredi matin à 10h, la presse en était informée», ont indiqué les deux députés de La France insoumise dans leur communiqué.

«Inès n’est pas une militante»

Affirmant qu’elle ne bénéficie d’aucun passe-droit et qu’elle répondra de ses actes «comme tout justiciable», Raquel Garrido et Alexis Corbière ont assuré avoir longuement échangé avec leur fille, et affirment qu’elle «déteste et réprouve le racisme et l’antisémitisme».

Le couple souhaite toutefois que leurs trois filles ne soient pas entraînées dans des «dynamiques de confrontation politique et médiatique qu’elles n’ont pas choisies» : «Inès n’est pas une militante. Elle n’est pas membre de La France insoumise», ont-ils déclaré.

Les deux députés ont indiqué rester à la disposition de leurs adversaires politiques et du public «pour aborder les sujets auxquels renvoient les captures d’écran».