Mode : Cristina Cordula partage ses conseils

Nouvelle ambassadrice du spécialiste européen de personal shopping Lookiero, Cristina Cordula partage ses conseils mode et dévoile les pièces incontournables à porter cette saison.

Alors que l’animatrice et consultante en image vient de rejoindre l’équipe de Lookiero en tant qu’ambassadrice, elle dévoile les pièces incontournables à adopter cette saison. L’occasion également pour l'ex-mannequin experte en relooking de donner sa définition du style, et de revenir sur sa collaboration avec le service de personal shopping en ligne. Une suite logique de ce qu’elle fait depuis maintenant vingt ans au sein de son agence : «conseiller les femmes pour les mettre en valeur».

Lookiero et Cristina Cordula, est-ce une collaboration évidente ?

Ce que propose Lookiero, c’est exactement ce que je fais. C’est guider et conseiller les femmes pour les mettre en valeur. Si vous avez une personnalité plutôt classique, on ne va pas pouvoir vous habiller d’une façon complètement extravagante, ça ne va pas coller et c'est ça qui fait Lookiero. Grâce à leurs personal shoppers et après avoir répondu à de nombreuses questions très importantes, les femmes vont pouvoir recevoir une box de vêtements qui correspondent à leur morphologie, leur personnalité, ce qu’elles aiment. Et ça, c’est tout à fait mon travail !

Quelle est la clef d’un style réussi selon vous ?

Un style réussi, c’est un style qui va avec les goûts et la personnalité de la personne. Nous, on utilise la mode pour la mettre en valeur. Ce n’est pas parce que c’est à la mode que ça me va et il faut choisir ce qui me va. La mode n’est pas là pour déguiser. La mode est une affaire de style mais pour faire ressortir votre potentiel.

A partir du moment où l’on se sent bien dans ses vêtements - ce qui peut paraître superficiel mais ne l’est pas du tout en fait - ça va vous donner de la confiance. Et quand on est confiant, on est bien dans sa peau, avec son entourage, dans son travail, et dans sa vie. Avec une personne décontractée par exemple, on va essayer de garder un aspect «chill» tout en apportant du peps, de la modernité avec des pièces qui vont donner de la fraîcheur, et qui sont dans la tendance.

Quelles sont justement les pièces tendance faciles à adopter ?

Les pièces incontournables très tendance en ce moment, et qui vont à tous les styles, sont les santiags. C’est un incontournable de la garde-robe, on peut les mettre avec un jean, un pantalon noir ou en cuir, avec une robe et ça va donner du peps à votre style. Ensuite, la belle chemise blanche légèrement oversize qui va avec tout. Et enfin, je dirais le blouson en cuir, le biker. On le voit partout et il fonctionne avec tout : la robe chic, la robe décontractée ou le pantalon en cuir.

Parmi les intemporels, que faut-il toujours avoir dans son dressing?

Un bon jean. Le jean est à la fois intemporel et hyper tendance. Si l'on a un jean qui va à notre morphologie, ça passe toujours. Si je mets un jean avec une belle veste, et bien je suis chic et décontractée. Et puis, on n'oublie pas la chemise blanche et la belle veste.