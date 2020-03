Les meilleures vidéos réalisées pendant le confinement

A cause du coronavirus, plus de trois milliards de personnes dans le monde sont désormais confinées chez elles afin d'éviter la propagation du Covid-19. Pour faire passer le temps, certains redoublent d'imagination, pour notre plus grand plaisir. Petit florilège des meilleures vidéos de confinement vues sur les réseaux sociaux.

«On nous a dit qu’on pouvait pas sortir, pas qu’on devait arrêter de danser.» En France, le danseur Mehdi Kerkouche et les membres de sa compagnie, EMKA, ont réussi le tour de force de réaliser une chorégraphie commune, chacun dans leur salon, sur la chanson «You're The First, The Last, My Everything» de Barry White.

Même concept, aux Etats-Unis cette fois, et en chanson. Leur festival de chorale annulé, 19 étudiants de la Chino Hills High School, en Californie, ont tout de même tenu à interpréter ensemble le morceau «Over the Rainbow» du musicien américain Iz, chacun dans leur chambre.

A Paris, c'est un policier qui patrouillait dans le 18e arrondissement qui a été filmé en train de se déhancher, en pleine rue, sur la chanson R'n'B «Don't Mess With My Man» de Lucy Pearl. Une séquence rafraîchissante en cette période compliquée à vivre.

Habitué des vidéos dans lesquelles il réalise des parcours d'entraînement acrobatiques particulièrement impressionnants, le skieur freestyle suisse Andri Ragettli a récidivé le 22 mars dernier. Mais cette fois-ci en réalisant un parcours 100% en intérieur, dans sa maison, afin de respecter les consignes des autorités sanitaires de rester chez soi. Et le tout sans oublier de montrer les bons gestes en se lavant les mains au gel hydroalcoolique une fois son joli numéro terminé.

Le confinement est particulièrement difficile à vivre pour les personnes dont c'est l'anniversaire en ce moment, qui ne peuvent pas le fêter avec leur entourage. En Irlande, les parents de Katie Regan, qui a eu 12 ans le 26 mars, ont eu la bonne idée de demander à ses amis de défiler en voiture devant chez elle, pour rendre le sourire à leur fille. Et au vu de la vidéo, l'objectif est plus que rempli.

Le tennisman suisse Stanislas Wawrinka, qui a fêté ses 35 ans ce samedi 28 mars, a lui décidé de prendre les choses avec humour. Sur Twitter, il a publié une courte vidéo dans lequel on le voit célébrer son anniversaire... avec six clones. En plus d'être excellent raquette en main, «Stan the Man» est donc également un expert en montage vidéo.

Le confinement permet également de voir les grandes métropoles mondiales sous un jour nouveau, désertes, comme vidées de leurs habitants. Grâce à un drone, la préfecture de police de Paris a ainsi filmé la Ville Lumière vue du ciel, transformée en ville fantôme, de la place de la Concorde aux Champs-Elysées en passant par Bastille et Notre-Dame de Paris.