Covid-19 : Quelles restrictions sont maintenues après la fin du masque dans les transports ?

A partir de ce lundi 16 mai, le port du masque dans les transports n’est plus obligatoire. Un allègement qui marque la disparition de l’une des dernières grandes restrictions. Néanmoins, et même si la situation en France est toujours en amélioration, d’autres mesures de moindre ampleur restent en vigueur.

Bas les masques. Même si les chiffres fournis par Santé Publique France rassurent, des mesures de freinage sont toujours en place. D’abord, comme l’a rappelé Olivier Véran, jeudi 12 mai sur RMC, la vaccination obligatoire des soignants est maintenue après ce lundi 16 mai.

«Le risque qu’un soignant non vacciné entre dans un Ehpad, soigne avec la meilleure volonté du monde des personnes très âgées et transmette le virus est suffisamment élevé», a déclaré le ministre de la Santé.

Le pass sanitaire, s'il est levé depuis le 14 mars dans plusieurs endroits, reste de son côté en vigueur dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les Ehpad et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. «Cette obligation sera levée évidemment dans toute situation d’urgence, ou pour la réalisation d’un test de dépistage», peut-on lire sur le site du gouvernement.

De plus, le port du masque reste obligatoire dans ces établissements ainsi qu’en pharmacies, laboratoires de biologie médicale et autres cabinets de professionnels de santé.

La présentation d’un pass sanitaire valide est également requise pour pouvoir voyager au sein de l’Union européenne. Celui-ci peut être obtenu en se vaccinant ou en présentant une preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif ou un certificat de rétablissement.

Cependant, en raison de l’amélioration de la situation épidémique, les Outre-mer ne sont pas concernés par ces restrictions. Par conséquent, «les motifs impérieux depuis ou vers les outre-mer ne seront plus obligatoires pour les passagers non vaccinés, à l’exception de Wallis-et-Futuna, un test négatif ne sera plus demandé à l’embarquement pour les personnes vaccinées, et le port du masque ne sera plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion», indique le communiqué.

Des restrictions au cas par cas hors UE

Pour voyager hors de l’Union européenne, des restrictions peuvent être appliquées, et cela dépend du pays visité. En effet, l’Inde, le Maroc ou encore les États-Unis, où le masque a aussi été abandonné dans les avions, restent inaccessibles aux touristes non-vaccinés. La Chine, elle, impose, en plus du certificat de vaccination, une quarantaine.

Enfin, l’isolement d’une semaine en cas de test positif est toujours en place. Les cas contacts sont, eux, invités à se tester sans pour autant s’isoler dans l’attente du résultat. Le test réalisé deux jours après le dernier contact avec le malade doivent être confirmés par un test PCR s’il est positif.