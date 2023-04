PSG : le fils adoptif de Christophe Galtier sort du silence après les accusations de racisme

Le fils adoptif de Christophe Galtier, également accusé d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires, est sorti du silence, qualifiant les accusations de «mensongères» et «intolérables».

Il est le «troisième» de cette affaire. John Valovic-Galtier, qui est le fils adoptif de Christophe Galtier, est, à son tour, sorti du silence pour nier les accusations de racisme et de discrimination, dont il fait l’objet avec l’entraîneur du PSG depuis la révélation d’un mail qui aurait été écrit par Julien Fournier. «Merci à tous pour votre soutien. Les accusations dont je fais l'objet sont mensongères et intolérables. Elles ne resteront pas sans suites», a-t-il posté sur son compte Instagram en promettant des poursuites judiciaires.

une discussion avec julien fournier en août 2021

Comme son père, John Valovic-Galtier, qui est également conseiller sportif, était cité dans le courrier interne adressé à Dave Brailsford, propriétaire de Nice, par Julien Fournier en fin de saison dernière. L’ancien directeur du football du club azuréen, qui a quitté son poste en juillet dernier, a rapporté une discussion qu’il avait eu en août 2021 avec John Valovic-Galtier quelques semaines après l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du club azuréen.

«Il souhaitait me voir d’urgence car il estimait la situation de son ‘client’ intenable. (…) Je lui demande ce qu’il en est et il m’explique que ‘cette équipe ne lui ressemble pas, qu’on ne peut pas continuer ça’. Je lui ai demandé d’étayer ses propos afin que je comprenne mieux et il m’a dit ‘vous avez bâti une équipe de racailles’. Sous le choc de ces propos et n’osant pas imaginer la réalité de ceux-ci, je lui ai demandé d’être plus précis et il a alors ajouté ‘il n’y a que des noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi…’», aurait notamment écrit Julien Fournier dans son mail.

Au Brésil au moment de la divulgation de ce courrier, ce dernier a assuré ne pas être à l’origine de la fuite de la diffusion «de ces informations internes» et s’est dit révolté par le timing des révélations, alors que Christophe Galtier a «contesté avec la plus grande fermeté» les faits qui lui sont reprochés et a saisi son avocat «pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s’imposent». L’entraîneur parisien, objet de menaces et d’actes de harcèlement intolérables», aurait également reçu plusieurs centaines de menaces de mort après la divulgation de son numéro de téléphone portable sur les réseaux sociaux et a été placé sous protection.