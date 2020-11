Réouverture des salles : voici les films à l'affiche dès le 15 décembre

Attendu comme le messie par tous les cinéphiles, le 15 décembre sonnera la réouverture des salles obscures dans l'Hexagone, si la situation sanitaire le permet. Entre ressorties et nouveautés, voici les films que l'on pourra (re)découvrir sur grand écran.

Et notamment des longs-métrages qui ont été pénalisés par l'instauration d'un couvre-feu (avec la suppression des séances du soir) et qui ne sont restés à l'affiche que quelques jours avant la fermeture des cinémas en raison du deuxième confinement fin octobre.

«Adieu les cons», d’Albert Dupontel

A trop inhaler de laques dans son salon de coiffure, Suze Trappet en est tombée malade. En phase terminale, la jeune femme part à la recherche de son fils né sous X qu’elle a abandonné alors qu’elle n’avait que 15 ans. Victime de la lenteur d’une administration numérisée qui délaisse les êtres en manque de reconnaissance, cette quadra trouvera de l’aide auprès de JB, employé très investi de cette institution qui aimerait mourir mais rate son suicide, et de Monsieur Blin, archiviste aveugle d’une bonne humeur communicative, qui a perdu un œil après un tir de LBD par les policiers. Albert Dupontel, punk dans l’âme qui s’est un peu assagi, égratigne la société avec la poésie et l’humour noir qu’on lui connaît. Et Virginie Efira réussit son entrée dans l’univers singulier du créateur de «Bernie».

«ADN», de Maïwenn

Après les enfants maltraités dans «Polisse» et la passion destructrice d’un couple dans «Mon Roi», l’actrice et réalisatrice Maïwenn explore les rapports complexes d’une famille dysfonctionnelle où le grand-père tient le rôle de pilier. Quand ce dernier meurt, sa petite-fille Neige, divorcée et mère de trois enfants, perd pied et se retrouve plongée dans une crise identitaire. Entre des parents toxiques et une fratrie qui tente à sa manière de surmonter le deuil, cette héroïne s’interroge sur ses racines algériennes, aidée de son ex (excellent Louis Garrel) qui désamorce les conflits avec ironie.

«Garçon chiffon», de et avec Nicolas Maury

De la mélancolie, Nicolas Maury en a à revendre. Dans «Garçon chiffon», son premier long-métrage labellisé Festival de Cannes 2020 et pour lequel il est à la fois devant et derrière la caméra, celui que le public a découvert dans la série «Dix pour cent», incarne Jérémie, un comédien trentenaire à fleur de peau qui lui ressemble étrangement. Incapable de faire confiance à son amoureux Albert (Arnaud Valois) – qui finira par le larguer –, Jérémie s’inscrit aux Jaloux anonymes, mais ne trouve du réconfort qu’auprès de sa mère (Nathalie Baye) qui le surnomme «Mon chiffon». C’est chez elle, dans le Limousin, loin de Paris, que le jeune homme en proie aux doutes va préparer une audition, tentant d’oublier la cruauté du métier, des metteurs en scène caractériels (Laure Calamy, hilarante dans un monologue haut en couleur), mais surtout la perte de son père mort six mois plus tôt.

«Poly», de Nicolas Vanier

Après «Belle et Sébastien» sorti en 2013, le réalisateur et aventurier s’est de nouveau penché sur l’une des œuvres de Cécile Aubry en revisitant «Les aventures de Poly», célèbre feuilleton télévisé diffusé en 1961. Lui qui avoue s’être quelque peu «détaché» de l’histoire pour «réussir à la moderniser», a remplacé le petit garçon, héros de la série, par une fillette jouée par Elisa de Lambert. Cette dernière s’installe avec sa mère (Julie Gayet) dans un petit village du sud de la France, mais peine à oublier Paris et à se faire des copains. Elle va pourtant se lier d’amitié avec un Shetland qui appartient à un cirque itinérant. Mais tout ne sera pas de tout repos… Surtout que Monsieur Loyal (Patrick Timsit) est un véritable tortionnaire.

«Deux», de Filippo Meneghetti

Pour son premier film, le réalisateur italien revient sur la relation ambigüe entre Nina (Barbara Sukowa) et Madeleine (Martine Chevallier), qui sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de leur entourage comme de leurs familles, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Cette histoire d’amour bouleversante a été choisie pour représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars en 2021.

«Petit vampire», de Joann Sfar

Il y a 300 ans, un petit garçon a échappé à la mort grâce à un mystérieux capitaine. Lui et sa mère Pandora sont devenus des morts-vivants. Bloqué à l’âge de 10 ans, «Petit Vampire» passe son temps enfermé dans une maison hantée à regarder des films au cinéma club avec de gentils monstres. Mais cet être attachant s’ennuie et rêve d’aller à l’école. Bravant tous les interdits avec Fantomate, son bouledogue, «Petit Vampire» va prendre la fuite et rencontrer Michel. Fou de joie et avec toute l’innocence des garçons de son âge, il ne verra pas que l’ennemi Gibbous le suit à la trace dans le but de détruire sa famille. Joann Sfar signe un film d’animation en 2D fidèle à la BD, drôle, poétique et engagé. Une véritable ode à la différence et à l’amitié qui doit aussi sa réussite à des décors magiques qui rappellent l’univers de Tim Burton, ou les films fantastiques de la Hammer.

«30 jours max», de Tarek Boudali

Après «Epouse-moi mon pote» (2017) et ses 2,4 millions d’entrées, Tarek Boudali embarque de nouveau La bande à Fifi pour une deuxième comédie toujours aussi déjantée. Le réalisateur y interprète Rayane, un policier maladroit, cible de railleries, qui préfère aider les malfrats à s’enfuir plutôt que les arrêter. Quand il apprend qu’il n’a plus qu’un mois à vivre, il se transforme en super-flic pour faire tomber «Le Rat» (José Garcia), un caïd de la drogue, et ainsi épater sa collègue Stéphanie (Vanessa Guide). Mais Tony (Philippe Lacheau), un «pseudo-beau gosse» macho, et son assistant crétin (Julien Arruti) essaient de le piéger pour boucler l’enquête avant lui.

«Drunk», de Thomas Vinterberg

Dans cette œuvre d’une grande intelligence qui alterne entre drame et comédie, le réalisateur danois («Festen», «La chasse», «Kursk») met en scène quatre hommes en pleine crise existentielle, qui se lancent un défi fou. Ces professeurs de lycée, dont Martin (Mads Mikkelsen), décident en effet de mettre en pratique, et de manière très scientifique, la théorie du psychologue norvégien Finn Skarderud selon laquelle l’homme aurait un déficit d’alcool dans le sang de 0,5 g/l. Chaque matin, ils vont donc boire – un peu, beaucoup – et noter ce qu’ils ressentent. Peu à peu, ils retrouvent goût à la vie comme si la «gueule de bois» était finalement un remède à la dépression et cela, quelle que soit sa classe sociale. Mais n’est-ce pas qu’une illusion ?

«Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary», de Rémi Chayé

Du courage et de l’audace, Martha Jane n’en manque pas. La jeune fille au caractère bien trempé n’hésite pas à prendre les rênes du convoi familial quand son père se blesse. Les critiques sexistes fusent, mais elle s’en moque allant même jusqu’à porter un pantalon qu’elle juge plus pratique pour monter à cheval. Accusée à tort, celle qui deviendra Calamity Jane, une féministe avant l’heure, n’aura d’autre choix que de s’aventurer dans l’ouest américain des années 1860. Ce western revisité et haut en couleur a raflé le Cristal du long-métrage au dernier Festival du film d’animation d’Annecy,

«Parents d’élèves», de Noémie Saglio

L’univers des parents d’élèves est à des années-lumière de la vie de Vincent, trentenaire célibataire jamais avare en blagues, qui garde des animaux, ainsi que des enfants pour gagner sa vie. Embauché comme baby-sitter du jeune Bart, il va se faire passer pour son père. Tombant sous le charme de la maîtresse (Camélia Jordana), Vincent s’investit totalement dans le quotidien de l’école, acceptant les sorties en slip à la piscine ou les galères dans la forêt pour être au plus près de sa belle. Une comédie drôle et fraîche qui aborde des sujets lourds comme la monoparentalité, avec Camélia Jordana et Vincent Dedienne.

«L’enfant rêvé», de Raphaël Jacoulot

Pour François, qui a hérité de la scierie familiale et tente de s’épanouir dans une vie toute tracée au milieu des massifs du Jura, la paternité devient une obsession. Lui et sa femme Noémie sont confrontés à des problèmes d’infertilité, et le couple voit ses chances d’avoir un enfant s’amenuiser. Quand François fait la connaissance de Patricia, elle aussi mariée, c’est le coup de foudre immédiat. Porté par Louise Bourgoin, Mélanie Doutey et Jalil Lespert, ce drame sur le triangle amoureux vacille vers le thriller policier.

«Les Trolls 2 : Tournée mondiale», de Walt Dohrn et David P. Smith

Après avoir créé la surprise en 2016 grâce à son humour décalé, Les Trolls remontent sur scène pour faire la fête dans un deuxième opus très festif et musical. Sous-titré «Tournée mondiale», ce nouveau long-métrage signé Dreamworks affichera à nouveau les bobines de Poppy et Branche (doublés par Louane et Matt Pokora). Et cette fois-ci la guerre sera déclarée au sein des Trolls eux-mêmes, puisque les deux héros devront résister face aux assauts électriques d'une hard-rockeuse déjantée : la reine Barb.

«Sous les étoiles de Paris», de Claus Drexel

Solitaire et sauvage, Christine (Catherine Frot) vit dans la rue depuis longtemps, et n’a pour amis que les animaux qui errent comme elle. Cette femme abîmée par la vie va retrouver sa part d’humanité oubliée, en faisant équipe avec Suli (Mahamadou Yaffa), un migrant de 8 ans à la recherche de sa maman. Ce duo drôle et émouvant, embarqué dans les rues de la capitale, est au cœur du drame onirique «Sous les étoiles de Paris».

«Lupin III : The First», de Takashi Yamazaki

Manga puis série animée bien connue au pays du Soleil-Levant depuis sa création en 1967, Lupin III revient jouer le gentleman cambrioleur au cinéma dans son premier long-métrage en 3D. Notre bandit, petit-fils d’Arsène Lupin, se lance ici dans une aventure inédite autour d’un trésor qui renferme un pouvoir capable d’anéantir le monde. Une relique convoitée par les nazis qui espèrent rétablir le IIIe Reich. On pense inévitablement à Indiana Jones dans ce nouvel épisode inédit de Lupin, très rythmé et dont la réalisation s’occidentalise volontairement.

D’autres reprises seront également à l’affiche comme «Peninsula» de Sang-Ho Yeon, suite du film d’épouvante «Dernier train pour Busan», le long-métrage d’animation «Josep» d’Aurel, les comédies «Miss» de Ruben Alves et «Mon grand-père et moi» avec Robert de Niro, le film d’action «The Good Criminal» porté par Liam Neeson, le biopic Michel-Ange ou encore le documentaire «La première marche».

Le mercredi, jour des nouveautés

Dès le lendemain de la réouverture des salles de cinéma, des nouveautés viendront s'ajouter à la programmation. Le mercredi 16 décembre (jour officiel des sorties) verra la venue d'un blockbuster américain (le seul en cette fin d'année) et de quelques pépites du cinéma européen.

«Wonder Woman 1984», de Patty Jenkins

Pour défier l'épidémie de coronavirus et fêter la réouverture des cinémas dans l'Hexagone, il fallait bien une super-héroïne débarquant tout droit des eighties. Une femme forte qui, on l'espère, va attirer des milliers de spectateurs en salles. Rappelons que le premier volet sorti en 2017 avait rapporté plus de 800 millions de dollars. Incarnée par l'actrice Gal Gadot, l'Amazone justicière Diana Prince, alias Wonder Woman, reprend du service pour combattre Max Lord et Cheetah.

«Mandibules», de Quentin Dupieux

Après s’être intéressé à un pneu meurtrier dans «Rubber» ou un tueur en série obsédé par les blousons dans «Le daim», Quentin Dupieux, alias Mr.Oizo, signe une nouvelle comédie complètement déjantée et pleine de folie. Manu et Jean-Gab, deux potes complètement débiles, se retrouvent à bord d’une vieille Mercedes bonne à aller à la casse. Dans le coffre, ils découvrent une mouche géante qu’ils décident d’apprivoiser et d’utiliser pour gagner de l’argent. «Un film sensationnel, croisement improbable entre le fantastique de E.T. l’extra-terrestre et la crétinerie de Dumb and Dumber», selon le cinéaste qui s’est entouré pour l’occasion de David Marsais et Grégoire Ludig, duo du Palmashow, d’Adèle Exarchopoulos, d’India Hair, de Bruno Lochet et de Roméo Elvis. Et tous méritent un «check taureau» (comprendrons ceux qui verront le film).

«Slalom», de Charlène Favier

Alors ado, la réalisatrice a été victime de violences sexuelles qui ont eu lieu dans le milieu sportif. «Je n’avais jamais pensé que mon premier long-métrage parlerait forcément de ce qui était enfoui au plus profond de moi. Pourtant, la nécessité de dénonciation a fait son chemin pour finalement éclore sur les bancs de la FEMIS où j’ai écrit les premiers lignes de ce scénario», explique-t-elle dans le dossier de presse. «Slalom» raconte donc l’histoire de Lyz, 15 ans, qui passionnée de ski et plutôt prometteuse, intègre une section sport-études. C’est là qu’elle va rencontrer Fred qui deviendra son entraîneur… et beaucoup plus encore, pour le meilleur et pour le pire. La chair, les bleus, le sang des règles… Charlène Favier montre tout pour témoigner des troubles à la fois physiques et psychologiques. On s’attache à cette jeune fille en manque d’amour et de reconnaissance qui tente de rester debout «sur ses skis» et d’échapper à l’emprise de Fred sans lui faire de mal.

Dès le 23 décembre, les spectateurs pourront découvrir le polar «Bac Nord» de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche et François Civil, les comédies «Le discours» de Laurent Tirard et «C'est la vie» avec Josiane Balasko, ainsi que le film d'animation «Les Croods 2 : une nouvelle ère».