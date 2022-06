Buzz Booster : le tremplin des talents du rap nomme son gagnant 2022

Les 10 et 11 juin dernier, la finale de Buzz Booster (dispositif de détection et d'accompagnement d'artistes rap) se déroulait à Nantes. Moody, représentant l'Occitanie, a été nommé lauréat nationale 2022.

Cette 13ème édition se termine en beauté. C'est au Stéréolux, à Nantes, que 10 rappeurs, représentant chacun une région différente, étaient en lice pour la finale. Après avoir fait leurs preuves en régions, BR la B, Dynjah, Heloïm, Hicham, Konga, Li$on, Moody, Nali, Rob LC9 et Timéa ont disposé d’un set de 15 minutes pour convaincre un jury de 15 personnes regroupant des professionnels de la musique tels que Pauline Raignault (project Manager chez Red Bull France) ou Rachid Bentaleb (responsable de la programmation musical chez Mouv’), ainsi qu'un membre de chaque région (programmateurs et programmatrices de salle, professionnels de la musique). Le lauréat National, à savoir Moody, bénéficiera d’une aide à la production et d’un accompagnement d’une valeur supérieure à 15.000 euros.

Un dispositif d'accompagnement des jeunes talents

Le Buzz Booster a pour objectif de valoriser la scène musicale rap, d’accompagner la démarche de professionnalisation d’artistes émergent(e)s, de dynamiser le réseau de diffusion des musiques urbaines et de réunir un réseau national d’acteurs et d’actrices Hip Hop depuis 13 ans.

Ce dispositif détecte et accompagne chaque année des artistes rap de toute la France. Dans chaque région, Buzz Booster est porté par des structures pilotes en charge de la coordination globale sur son territoire.

10 régions et 16 structures portent Buzz Booster en France : Auvergne-Rhône-Alpes (Bizarre ! à Vénissieux), Bretagne (Hip Hop New School à Quimper et Bonjour Minuit à Saint-Brieuc), Grand Est (Zikamine à Metz), Hauts-de-France (Secteur 7 à Maubeuge et Flow à Lille), Ile-de-France (La Place à Paris), Normandie (Le Tetris et l’association Ambition au Havre), Nouvelle Aquitaine (Rocher de Palmer et Rock School Barbey à Bordeaux), Occitanie (Da Storm à Nîmes et La Casa Musicale à Perpignan), Pays de la Loire (Pick Up Production et Trempo à Nantes), Provence-Alpes-Côte d’Azur ( L’Affranchi à Marseille).

Suite à sa victoire, l’artiste/groupe est accompagné(e) pendant un an, jusqu’à la prochaine finale nationale où il remet le titre au nouveau ou à la nouvelle lauréat(e). Pendant cette année, Buzz Booster apporte son soutien et de la visibilité au ou à la lauréat(e) national(e) par plusieurs actions.

Ainsi, Moody gagne la possibilité de se produire sur plusieurs scènes, et remporte une aide financière, cela dans la perspective d’évolution de son projet. La bourse de 15.000 euros peut être dépensée de différentes façons, en fonction des demandes et des besoins de l’artiste : résidence, enregistrement, coaching, management, réalisation de clips, formation, etc. Le plan d’accompagnement est défini entre l’artiste et la structure pilote de sa région.