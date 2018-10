Les programmes pour enfants à ne pas manquer pendant les vacances

Les vacances de la Toussaint marquent la première pause dans le calendrier scolaire de nos chères têtes blondes. Un moment propice pour recharger les batteries et décompresser quelques instants devant le petit écran. Petite sélection de dessins-animés, films, documentaires et divertissements à leur mettre sous les yeux.

Dessins-animés

Miraculous, le combat des reines, le dimanche 21 octobre à 9h15 sur TF1.

L'émission quotidienne pour enfants Tfou a fait le plein en séries animées et proposera notamment un double épisode de «Miraculous». Une aventure spéciale des célèbres superhéros parisiens Ladybug et Chat Noir en pleine Fashion Week…

Le Monde selon Kev, du lundi au vendredi à partir du 29 octobre à 8h35 sur M6.

Très librement inspiré de l’enfance de Kev Adams, «Le monde selon Kev» est une série animée inédite sur «le quotidien d’un garçon paresseux, inventif, rêveur, débordant d’imagination, mais très attachant». Une comédie pour les 6-8 ans à dévorer avec toute la famille.

Bitz & Bob, du lundi au vendredi à partir du 22 octobre à 8h sur France 5.

Diffusée en exclusivité française dans les Zouzous sur France 5 pour les vacances de la Toussaint, cette série d'animation met à l'honneur pratique des sciences et imagination. Bitz, une ingénieuse bricoleuse de 8 ans à l'imagination débordante, et son petit frère Bob, 4 ans, se projettent chaque jour dans un monde où leurs jouets s'animent, et dans lequel ils doivent mettre à contribution leurs connaissances en sciences, technologie, construction, et mathématiques...

Spirit : au galop en toute liberté, du lundi au vendredi à 14h sur Gulli.

Les aventures de Lucky, une jeune fille de 12 ans qui se retrouve obligée de quitter sa ville natale pour s'installer dans le grand Ouest avec sa famille. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec un mustang sauvage qu'elle nomme Spirit.

Bunnicula saison 2, tous les dimanches à partir du 21 octobre à 9h55 sur France 3.

La suite des aventures du lapin vampire assoiffé de jus de carottes fait partie de la riche programmation concoctée pour la case Ludo.

La bande à Picsou, du lundi au vendredi à partir du 22 octobre à 9h50 sur France 3.

Toujours dans la case jeunesse Ludo, la série patrimoniale revient pour une toute nouvelle saison et de toutes nouvelles aventures pour Picsou, Donald, Fifi, Riri et Loulou.

Quoi de neuf Bunny - spéciale Halloween avec les Kids United le dimanche 28 à 8h15 sur France 3.

Gloria, Dylan, Ilyana, Nathan, Valentina et le Scooby Gang se retrouveront prisonniers d’un escape game «made in looney». Ce sera aussi l’occasion de frissonner avec «Scooby-Doo et le fantôme gourmand», un repas gastronomique à base… de mystères…

Mon papi s'est caché, jeudi 1er novembre à 10h40 sur France 3.

Un court métrage qui aborde avec sensibilité et poésie le thème de la disparition d'un être cher.

Oskar & Malika, toujours en retard, du lundi au vendredi à partir du 22 octobre à 17h15 sur France 4.

Au programme de la nouvelle saison des Minikeums, cette nouvelle création originale française «ré-enchante le trajet maison-école et parle à tous les enfants qui aiment rêver».

Max & Maestro, du lundi au vendredi à partir du 22 octobre à 15h50 sur France 4.

La série qui mélange musique classique et musique urbaine est de retour à l’occasion de la sortie des deux premiers livres Max et Maestro aux éditions Auzou.

Les aventures du Chat Potté saison 2, à partir du samedi 3 novembre à 19h45 sur Canal J.

Le célèbre matou plein de bagou marque son retour à la pointe de son épée dans une deuxième saison inédite.

Films

Moi, moche et méchant 2, dimanche 21 octobre à 21h sur TF1.

Adieu la «super-criminalité» et bonjour les joies de la paternité. Gru a décidé d'élever au mieux les petites Margo, Edith et Agnès. Mais sa vie paisible de père au foyer ne va pas durer longtemps...

Belle et Sébastien, mardi 23 sur W9.

L'amitié indéfectible d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage ou le récit extraordinaire d'un enfant débrouillard au cœur de la Seconde Guerre mondiale...

La Grande aventure Lego, mardi 23 sur TFX.

Emmet se retrouve malgré lui le héros d'une grande aventure pour vaincre un terrible tyran qui menace la terre...

Heidi, jeudi 25 sur France 3.

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des montagnes en compagnie de son ami Peter. Mais la tante d'Heidi préfère que la fillette grandisse en ville au sein d'une famille fortunée...

Toy Story, lundi 22, et Toy Story 2, lundi 29, sur C8.

Le jouet favori d'Andy est depuis des années Woody le cow-boy. Mais le jeune garçon ignore que dès qu'il a le dos tourné tous ses jouets s'animent pour vivre d'incroyables aventures...

Pourquoi j’ai pas mangé mon père, mardi 30 sur W9.

Au royaume des Simiens, le peuple attend avec impatience la naissance du futur roi. Mais le souverain décide de se débarrasser de son premier né, Édouard, qu'il juge trop petit et fragile...

Hôtel Transylvannie 2, mardi 30 sur TFX.

L’hôtel brille de mille feux pour célébrer le mariage de Mavis et Johnny. Seul manque à l’appel le grand-père de Mavis, un vampire «vieille école» qui n’aurait jamais accepté l’union de sa petite-fille avec un humain...

Documentaires

L'école des bébés animaux, du lundi au vendredi à 15h10 sur France 5.

Cette série part à la rencontre des bébés stars du zoo de Hambourg. Leurs soigneurs leur consacrent toute leur attention pour leur permettre de grandir et de s'épanouir...

Chemins d'école, chemins de tous les dangers, dimanche 21 à 15h15 sur Arte.

Le quotidien d’enfants de différents pays pour qui le chemin de l’école est semé d’embûches.

Divertissements

Danse avec les stars saison 9, samedi 20 et 27 sur TF1.

Pendant plusieurs semaines en direct, aux côtés de danseurs professionnels, des personnalités sont confrontées à une discipline exigeante : la danse de couple. L'occasion de s'émerveiller sur des chorégraphies souvent spectaculaires.

The Voice Kids saison 5, vendredi 26 octobre et vendredi 2 novembre sur TF1.

De quoi plaire aux mélomanes, Jenifer, Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano tentent de mener de jeunes talents à la victoire du concours de chant.