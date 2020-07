Marvel : Les 15 personnages à connaître

Difficile de s'y retrouver dans les dizaines de films et séries de l'univers Marvel ? Voici une liste des 15 principaux protagonistes à connaître pour comprendre le fil des intrigues ou les conversations des fans.

Iron Man / Tony Stark

Joué par Robert Downey Jr, il est le premier Avengers à être apparu à l'écran, en 2008. Celui qui se définit comme «un génie, milliardaire, playboy, philanthrope» n'est alors qu'un arrogant industriel de l'armement.

Mais Tony Stark est enlevé par des terroristes et gravement blessé. Pour survivre, il se fabrique un «coeur artificiel» ainsi qu'une armure de combat. C'est la naissance d'Iron Man.

«Le Vengeur doré» perfectionne ensuite son arsenal et apprend progressivement à jouer en équipe, au point de devenir l'un des leaders des Avengers.

SPOILER : Critiqué pour son manque d'investissement personnel, Tony Stark fini dans le dernier film Avengers : Endgame par se sacrifier pour battre le grand méchant Thanos.

Captain America / Steve Rogers

Incarné par Chris Evans, le maigrichon mais courageux Steve Rogers se distingue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voulant absolument s'engager dans l'armée américaine, il accepte d'être le cobaye d'une expérimentation scientifique. L'injection d'un mystérieux sérum le transforme alors en super-soldat.

Devenu Captain America, il multiplie les victoires muni de son célèbre bouclier ultra-résistant. Mais il finit par être contraint de crasher son avion dans un lac glacé. Congelé pendant plusieurs décennies, il est finalement réveillé à l'époque actuelle.

Par sa force et son courage, Captain America s'impose comme le meneur des Avengers. Même si sa détermination le pousse parfois à l'intransigeance envers ses coéquipiers ou les institutions inquiètes des pouvoirs des super-héros.

SPOILER : Epuisé par tous ses combats, Steve Rogers décide à la fin de Avengers : Endgame de se consacrer à la femme de sa vie. Il abandonne le bouclier et le costume de Captain America.

Thor

Sous les traits de Chris Hemsworth, le dieu du tonerre de Marvel s'inspire de celui de la mythologie nordique.

A son apparition dans les films, Thor doit hériter du trône de son géniteur, le tout-puissant Odin. Mais pour le punir de son arrogance, son père décide de le bannir et de l'exiler sur Terre. Il le prive aussi de ses pouvoirs et de son marteau Mjöllnir.

Thor parvient alors à prouver sa vaillance et à se montrer digne de récupérer ses pouvoirs. Une expérience qui va pousser le puissant dieu à devenir un Avenger, défenseur de la Terre et de ses habitants.

Hulk / Bruce Banner

Campé par Mark Ruffalo, «l'incroyable Hulk» tire son origine d'une expérience en laboratoire qui a mal tourné pour le scientifique Brune Banner. Celui-ci reçoit une énorme dose de rayons gamma qui le fait muter (et lui donne sa couleur).

Dès qu'il s'énerve - ou relâche sa concentration -, il se transforme en un colosse vert, brutal et immensément fort. Cette personnalité de Hulk cohabite avec celle de Bruce Banner.

Malgré la méfiance à son égard, le «Titan Vert» est intégré aux Avengers. Sa puissance et sa résistance en font l'un des éléments clés de l'équipe. Seule Black Widow arrive à calmer sa colère.

Black Widow / Natasha Romanoff

Sous les traits de Scarlett Johansson, l'énigmatique Natasha Romanoff est une espionne russe au passé trouble. Elle a été entraînée et conditionnée dès son plus jeunes âge en URSS pour accomplir cette tâche.

Polyglotte, manipulatrice et mortelle au combat, Black Widow (la Veuve Noire en français) fait partie des membres fondateurs des Avengers. Elle forme notamment un duo redoutable avec Hawkeye (Œil-de-faucon), qu'elle connait de longue date.

On devrait en apprendre d'avantage sur l'histoire de Natasha Romanoff et sa famille dans la prochaine production Marvel, qui doit sortir en octobre-novembre 2020. Nommé Black Widow, le film lui sera entièrement consacré.

Spider-Man / Peter Parker

Le personnage inteprété par Tom Holland a été mordu par une araignée radioactive. Cela a déclenché des mutations dans son corps et lui a donné de nombreux pouvoirs, comme une force et une agilité accrue, la capacité de s'accrocher aux murs ou encore un sixième sens qui l'avertit du danger.

Scientifique doué, Peter Parker s'est ensuite confectionné son propre costume pour masquer son identité. Il a aussi mis au point ses fameux lances-toiles, qu'il accroche sur ses poignets.

Pris sous son aile par Tony Stark, alias Iron Man, le jeune homme fait de son mieux pour prouver sa capacité à intégrer les Avengers. Avec son humour et son talent, l'homme araignée sera l'un des futurs piliers de l'équipe nouvelle génération.

Black Panther / T'Challa

Sous les traits de l'acteur Chadwick Boseman, le prince T'Challa est l'héritier du trône du Wakanda, un pays imaginaire situé en Afrique et très avancé sur le plan technologique.

Lorsque son père est tué dans un attentat, T'Challa est contraint d'endosser le costume de Black Panther et de rompre l'isolement de son pays afin d'aller le venger.

Pour cela, il n'hésite pas à combattre les Avengers, avant de finalement rejoindre leurs rangs. Avec sa force surhumaine et son armure renforcée, Black Panther est un redoutable combattant. Ainsi qu'un dirigeant politique éclairé et humaniste.

Captain Marvel / Carole Denvers

Incarnée par Brie Larson, la puissante Carole Danvers est au départ une pilote de l'air américaine. Mais lors d'un accident, elle absorbe l'énergie issue de l'explosion d'un moteur expérimental. La jeune femme est ensuite enlevée par une race extraterrestre, les Kree.

C'est sur leur planète qu'elle commence à prendre conscience de l'étendue de ses nouveaux pouvoirs : dotée d'une force et d'une résistance exceptionnelle, elle peut voler et lancer des rayons d'énergie avec ses bras.

Après s'être vengée des Kree, elle revient sur Terre pour aider les Avengers face à la menace Thanos. A la suite des événements de Avengers : Endgame, Captain Marvel devrait être l'une des leaders de la prochaine génération des super-héros.

Ant-Man / Scott Lang

Porté à l'écran par Paul Rudd, l'ingénieux Scott Lang est un voleur repenti. Mais il replonge pour un casse, durant lequel il trouve la combinaison d'Ant-Man (l'Homme-fourmi).

Un costume qu'il finit ensuite par endosser, et qui lui permet de rétrécir jusqu'à l'infiniment petit ou grandir jusqu'à faire la taille d'un immeuble.

Ant-Man forme un duo détonant avec The Wasp (La Guêpe), qui est dotée de capacités similaires. Ils sont membres des Avengers.

Doctor Strange / Stephen Strange

Incarné par Benedict Cumberbatch, le docteur Stephen Strange est victime d'un accident de voiture. Ce chirurgien new-yorkais arrogant se voit alors privé de l'utilisation de ses précieuses mains.

A la recherche d'un remède, il se rend à Katmandou au Népal. Là, le docteur Strange est initié aux arts mystiques. Il devient ainsi un puissant magicien, notamment capable de manipuler le temps.

Confronté à l'invasion des sbires de Thanos sur New York, le docteur Strange se joint donc aux Avengers.

Star-Lord / Peter Quill

Joué par Chris Pratt, le personnage de Peter Quill est le fils d'une terrienne et d'une entité du cosmos ayant pris la forme d'un homme. Peu après la mort de sa mère, il est enlevé par des mercenaires de l'espace, les Ravageurs, qui en font l'un des leurs.

Au fil de ses aventures, ce brigand qui se fait appeler «Star-Lord», constitue un équipage hétéroclite : les Gardiens de la Galaxie. Il s'allie à la tueuse Gamorra (et fille de Thanos), à Drax le destructeur, au raton-laveur génétiquement modifié Rocket Raccoon ainsi qu'au monstre végétal Groot.

Quand Thanos enlève Gamorra, Star-Lord et les Gardiens se lancent à sa poursuite. Ils tombent ainsi sur les Avengers, avec qui ils finissent par s'allier pour défaire le super-vilain.

Thanos

Sous les traits de Josh Brolin, le redoutable Thanos est jusqu'à présent le méchant le plus puissant de l'univers Marvel. Venu de Titan, la lune de Saturne, il dispose d'une force colossale et est quasiment invulnérable.

Surnommé le «Titan fou», son but est de «rétablir l'équilibre» dans l'univers surpeuplée, en supprimant la moitié de la population.

SPOILER : Malgré les efforts des héros, Thanos parvient à accomplir son objectif morbide à la fin du film Avengers : Infinity War. Mais dans Endgame, les survivants arrivent finalement à le battre et à faire revenir les victimes.

Deadpool / Wade Wilson

Interpreté par Ryan Reynolds, le déjanté Wade Wilson était auparavant un mercenaire redouté. Mais le cancer l'a mené aux portes de la mort. Il a alors décidé d'accepter un traitement scientifique expérimental.

Le remède l'a doté d'un pouvoir d'auto-guérison exceptionnel, mais a détruit sa peau. Wade Wilson a alors enfilé le costume de Deadpool. Un nom qui signifie «roulette de la mort», du nom du jeu pratiqué par les mercenaires pour parier sur le prochain décès.

Malgré ses tendances violentes et psychotiques, cet anti-héros essaye de combattre les vilains tout en se comportant «bien». Il a notamment coopéré avec des membres des X-Men.

L'avenir de Deadpool au cinéma est toutefois incertain. Le studio à l'origine de sa production, la 20th Century Fox, a en effet été racheté par Disney (qui détient aussi Marvel). Un troisième film individuel ou une intégration aux Avengers restent en suspens.

Wolverine / Logan

Porté sur les écrans par Hugh Jackman, le sauvage Logan est un mutant né au XIXe siècle. Doté de griffes d'os, il est aussi capable de s'auto-régénérer et donc d'éviter de vieillir.

Il combat notamment pendant la guerre de Sécession, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, puis pendant la guerre du Viêt Nam. Il intègre ensuite un programme visant à développer un super-soldat. Son squelette est ainsi recouvert d'un métal ultra-résistant.

Wolverine est enfin recueilli par le professeur Xavier, qui lui fait intégrer l'équipe des X-Men. Le combattant agressif apprend progressivement à réfréner son tempérament ombrageux et solitaire.

Après être apparus dans plusieurs films seul ou avec les X-Men, il se dit que Wolverine pourrait bientôt intégrer les Avengers.

Daredevil / Matt Murdock

L'acteur Charlie Cox incarne à la télévision Matt Murdock, un avocat new yorkais aveugle. Enfant, il a perdu la vue dans un accident, qui l'a également mis au contact de déchets radioactifs. Cela a alors développé considérablement ses autres sens.

La nuit, Matt Murdock met le costume de Daredevil («trompe la mort» en français), un expert des arts martiaux, qui compense sa cécité par des sens ultra-affutés.

Il est devenu l'un des justiciers de New York. Pour combattre le crime, il s'allie à Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, pour constituer l'équipe des «Defenders». Ces quatre personnages ont eu droit à des séries sur Netflix, mais on ne sait pas s'ils intègreront à terme l'univers de Marvel au cinéma.