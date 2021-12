Horoscope 2022 : Balance, découvrez ce qui vous attend cette année

Les astres seront-ils du côté des Balances pour l'année 2022 ? Voici à quoi ressembleront les douze prochains mois des natifs de ce signe, selon les prédictions du célèbre astrologue et voyant Claude Alexis.

JANVIER : UNE BELLE VITALITÉ

Débordant d’énergie, on viendra vous chercher pour collaborer à de grands projets professionnels. Ce sera le moment de montrer vos qualités et de passer sur le devant de la scène. Vous serez dynamique, entreprenant, résistant et performant, ce qui vous vaudra un très beau début d’année, riche en nouveautés. Vous serez un peu envahissant mais ce sera par enthousiasme.

FEVRIER : LA CHANCE EST AVEC VOUS

L’argent coulera à flots. C’est le moment de vous occuper sérieusement de vos finances. D’autant que la chance sera à vos côtés dans toutes les transactions et pourrait vous rapporter gros. Les échanges seront fructueux dans tous les domaines. Attention, car vous serez emporté dans un tourbillon d’émotions positives, ce qui pourra vous inciter à dépasser vos limites. Gardez les pieds sur terre et n’oubliez ni de manger, ni de dormir pour rester performant.

MARS : VOUS CUEILLEZ LES FRUITS DE LA RÉUSSITE

Selon le spécialiste Claude Alexis, l’amour veillera sur vous et vous veillerez sur vos proches, c’est un juste équilibre pour vous sentir bien. Vous saurez régler un litige avec différents collègues ou collaborateurs, ce qui vous contrariait fortement. En fin de mois, votre ambition professionnelle sera décuplée et vous serez très performant dans votre travail. Un contrat juteux se profilera à l’horizon.

AVRIL : VOUS TESTEREZ VOTRE SÉDUCTION

Le travail sera à l’honneur, avec des négociations importantes et des projets qui se réaliseront en plein milieu du mois. Vous pourrez également régler des affaires litigieuses avec succès. A la fin du mois, vous serez à même de réaliser un investissement capital pour votre plan de carrière. Emporté par votre réussite, vous pourriez commettre quelques folies dans votre vie affective qui ne seraient pas sans conséquences. Réfléchissez à la portée de vos actes.

MAI : DE BELLES RENCONTRES

Le mois va être chargé en émotions, alors préparez-vous à vibrer et à ressentir des moments intenses qui vont vous faire rêver sans pour autant vous projeter dans l’avenir. Avec un relationnel riche et nouveau, vous pouvez espérer de belles rencontres amoureuses ainsi que des associations professionnelles où la créativité sera de mise. Un seul conseil : ne faites pas feu de tout bois, réfléchissez et relativisez.

JUIN : EN PLEINE HÉSITATION

Vous ne saurez plus où donner de la tête et vous aurez tendance à la dispersion. En amour, vous parlerez sans réfléchir et vous rêverez à des histoires qui n’existent pas. Tantôt excentrique, tantôt timide, vous douterez sans arrêt de vos capacités. Une personnalité ne sachant pas ce qu’elle veut mais qui affiche un excellent moral et un enthousiasme généreux. Vous multiplierez les sorties et les nuits blanches.

JUILLET/AOÛT : UN SUPERBE ÉTÉ

Vous allez être heureux, voire même euphorique. Vous l’êtes en ce début du mois de juillet et vous le resterez tout l’été. La chance vous sourira. Vous allez vivre un véritable conte de fées. En juillet, vous analyserez sainement votre carrière et vous mettrez en place de nouveaux projets pour la faire évoluer. En août, vous serez impatient et téméraire, ce qui provoquera beaucoup d’admiration autour de vous.

SEPTEMBRE : DE BELLES SURPRISES PROFESSIONNELLES

Vous pouvez compter sur votre entourage qui vous encourage à réaliser vos ambitions personnelles. Les rendez-vous professionnels seront à l’honneur car votre calme intérieur retentira sur vos affaires. Votre éloquence sera appréciée, ce qui élargira vos possibilités. De nouveaux partenaires s’engageront à vos côtés et vous travaillerez à l’organisation de vos dossiers et à la remise en ordre de votre service ou de votre équipe. Votre énergie créative vous permettra de signer un contrat juteux. D’humeur stable, votre équilibre rejaillira dans tous les domaines de votre vie. On recherchera votre compagnie et vos amis vous témoigneront toute leur sympathie.

OCTOBRE : TOUT DÉPENDRA DE VOUS

Misez sur des valeurs sûres en prenant toujours l’avis d’un expert pour vous conseiller, ne vous laissez pas happer par vos ambitions démesurées et n’hésitez pas à vous entourer de personnes motivées pour mener à bien vos projets. Cette période sera faste dans les domaines professionnels et financiers. Votre sens de l’organisation vous permettra de gérer parfaitement une équipe. Si vous manquez de budget, c’est le moment de démarcher. Vous irez de l’avant, sans jamais vous retourner.

NOVEMBRE : UNE PÉRIODE DE DOUTES

Ne laissez pas les doutes s’installer au fond de votre cœur car vous avez entre les doigts toutes les ficelles pour en sortir vainqueur. Accueillez cette période de chance et d’espérance pour réaliser tous vos désirs. La période est propice au décollage dans tous les domaines de votre vie, vous saisirez les opportunités et ne baisserez jamais les bras. Un conseil : soyez vif, entreprenant et positif et votre vie prendra un autre tournant. Vous allez explorer de nouvelles activités pour canaliser votre énergie et améliorer vos compétences avec succès. En quête d’aventures inédites à dimension spirituelle, tous vos sens vont se réveiller.

DECEMBRE : ENTOURÉ, AIMÉ ET ADMIRÉ

Vous serez très à l’aise avec les autres, cela vous permettra de vous ouvrir vers l’extérieur avec de réelles possibilités de développer un travail à l’étranger ou de créer de nouvelles relations dans le privé. Vous serez amené à diversifier vos activités et à entreprendre des projets s'appuyant sur vos grandes idées et votre créativité. L’année se terminera avec un véritable plébiscite de vos collaborateurs comme de vos supérieurs.