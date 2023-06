Séries : Les 12 nouveautés à découvrir cet été

Cet été, de nombreuses séries très attendues feront leur apparition, telles que la trash et controversée «The Idol», les nouveaux bébés Marvel et Star Wars «Ahsoka» et «Secret Invasion». Mais aussi des petites pépites un peu plus confidentielles. Pour ne rien rater, voici une liste de 12 séries à ne pas manquer ces prochains mois.

La grève des scénaristes à Hollywood n’affecte pas encore l’offre en matière de nouvelles séries, l'été 2023 promet donc encore de belles heures de binge-watching. Les amateurs ne bouderont pas leur plaisir à commencer peut-être par cette sélection éclectique de 12 programmes avec des comédies, des drames, de la science-fiction, et même une télé-réalité avec Stallone.

The Idol, le 4 juin (MAX/Prime)

Sexe, drogue et musique pop. Au cœur de la controverse depuis son tournage, qui aurait été «houleux», «The Idol», la sulfureuse série du créateur d'«Euphoria» Sam Levinson et d'Abel «The Weekend» Tesfaye se penche sur la relation (a priori pas très saine) entre une pop star en herbe (jouée par Lily Rose Depp) et son énigmatique manager (Tesafaye).

The Full Monty le 14 juin (Hulu/Disney+)

Vingt-cinq ans après le film culte «The Full Monty», l’attachant groupe de strip-teaseurs amateurs issus de la classe ouvrière de Sheffield est de retour, avec quelques rides en plus. La série raconte comment «ils s’efforcent de survivre face à une économie en berne dans tous les secteurs et comment, par leurs efforts collectifs et leur profonde humanité, ils vont trouver des solutions aussi absurdes qu’inventives pour triompher de l’adversité».

The Crowded Room le 9 juin (Apple TV+/mycanal)

Danny Sullivan (Tom Holland) est arrêté à la suite d'une fusillade à New York en 1979. Il est victime d’amnésie partielle et nie être responsable. L’inspectrice Rya Goodwin (Amanda Seyfried) tente de s'en assurer et son enquête lève le voile sur l'enfance douloureuse de Danny. «The Crowded Room» est inspirée de l'histoire vraie de Billy Milligan, un Américain arrêté pour le viol de trois jeunes femmes dans les années 1970 qui sera finalement acquitté car jugé non responsable de ses crimes en raison de son trouble dissociatif de l’identité. «J’espère que les spectateurs de 'The Crowded Room' auront plus de respect et de sympathie pour les personnes souffrant de problèmes mentaux. J’espère qu’ils en apprendront beaucoup plus sur notre habilité à s’en sortir.», a commenté l'acteur Tom Holland («Spider-Man») dans une interview pour Variety.

The Walking Dead: Dead City les 19 juin (AMC/OCS)

De nouveaux zombies et de nouveaux survivants attendent les fans de «Walking Dead» dans ce (déjà) cinquième spin-off de la célèbre saga post-apocalytique qui voit cette fois Maggie (Lauren Cohan), accompagnée de Negan (Jeffrey Dean Morgan), s'aventurer dans un Manhattan en proie à la terreur et l’anarchie pour tenter d'y retrouver le fils que la jeune femme avait eu avec Glenn.

Secret Invasion le 21 juin (Disney+)

Dans «Secret Invasion» Nick Fury (Samuel L. Jackson) affronte les Skrulls afin de sauver l’humanité d’une invasion imminente de la part de ces métamorphes extraterrestres qui ont secrètement remplacé plusieurs super-héros par des imposteurs. Olivia Colman, Ben Mendelsohn, Martin Freeman, Cobie Smulders, Don Cheadle ou encore Emilia Clarke complètent le casting de cette série tirée du comic Marvel éponyme.

I’m a Virgo le 23 juin (Prime)

Sorte de conte sur le passage à l’âge adulte, «I'm a Virgo» raconte la vie de Cootie (joué par Jharrel Jerome vu dans «When They See Us»), un jeune homme extrêmement grand de par sa taille (de géant) mais qui a encore beaucoup à faire pour grandir à commencer par sortir de chez lui.

La famille Stallone, le 8 juillet (Paramount+/mycanal)

Stallone is the new Kardashian. Après avoir incarné des personnages légendaires du cinéma, Sylvester Stallone, trois fois nommé aux Oscars, a autorisé des caméras chez lui pour le filmer dans son rôle le plus personnel : celui de père. Dans ce qui convient d'appeler une télé-réalité, on découvre donc la star de «Rocky» et de «Rambo» auprès de ses trois filles et sa femme. Une manière inattendue de plonger dans le quotidien d'une (autre) famille célèbre.

Survival of the Thickest le 13 juillet (Netflix)

Cette comédie dramatique qui s’annonce hilarante suit dans son quotidien Mavis Beumont (incarnée par la comédienne Michelle Buteau), une jeune femme de forte corpulence qui tente de prendre un nouveau départ après une rupture.

Full Circle le 13 juillet (Max/Prime Video)

Réalisée par Steven Soderbergh («Erin Brockovich», «Traffic», la saga des «Ocean’s», « Solaris »), «Full Circle» se penche sur une enquête autour d'un enlèvement raté. Des investigations qui finissent par faire remonter à la surface de lourds secrets et révéler une connection inattendue entre diverses personnes à New York. Un drame tendu en six épisodes avec Claire Danes, Timothy Olyphant, Zazie Beetz, CCH Pounder, Jim Gaffigan et Dennis Quaid.

Hijack, le 28 juillet (AppleTV+)

Dans ce thriller tendu en temps réel créé par George Kay («Lupin», «Criminal») et Jim Field Smith («Criminal», «Truth Seekers»), un avion à destination de Londres est détourné. Sam Nelson, un habile négociateur joué par Idris Elba («Luther», «Beasts of No Nation»), dispose de sept heures pour sauver les passagers à bord. Archie Panjabi («The Good Wife») y incarne une agente du contre-terrorisme qui prend part à l'enquête.

AHSOKA EN AOÛT (DISNEY+)

Dans «Ahsoka», nouvelle série Star Wars qui fait office de spin-off à la série «The Mandalorian», Rosario Dawson («Sin City», «Boulevard de la Mort»), incarne Ahsoka Tano, l’ancienne Padawan (et apprentie d'Anakin Skywalker), de retour après la chute de l'Empire pour enquêter sur une menace émergente dans la galaxie.

PAINKILLER 10 AOÛT (NETFLIX)

Après Danny Strong avec la série coup de poing de 2021 «Dopesick» (à voir absolument sur Disney+), le réalisateur Peter Berg («Very Bad Things», «Hancock», «Battleship») s'empare lui aussi du douloureux sujet de la crise des opioïdes aux États-Unis avec «Painkiller». Son drame est basé sur le livre de 2018 «Pain Killer : An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic» et met en scene Uzo Aduba, Taylor Kitsch et Matthew Broderick.