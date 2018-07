Affaire Benalla, en direct : la femme et l'homme frappés ont demandé à être entendus par les enquêteurs

Face à la polémique, l’Elysée a indiqué vendredi engager une procédure de licenciement contre Alexandre Benalla toujours placé en garde à vue samedi matin, tout comme Vincent Crase, un gendarme réserviste et agent d'accueil pour LREM qui accompagnait les forces de l'ordre lors des manifestations du 1er mai.

20H12

La femme et l'homme frappés par Alexandre Benalla lors des manifestations du 1er mai ont été identifiés et ont demandé à être entendus par les enquêteurs, selon une source proche de l'enquête.

Ils avaient tous les deux fait l'objet d'une procédure de vérification d'identité après leur interpellation, a ajouté cette source, confirmant une information de franceinfo.

19H53

Une vive altercation a eu lieu entre Marine Le Pen (RN) et Christophe Castaner, le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. En cause : l'absence de Christophe Castaner dans l'hémicycle.

«Vous n'êtes pas dans l'hémicycle, où tout le monde vous réclame, même vos amis (...) C'est hallucinant (...) Vous êtes en train de faire une conférence de presse, de diffuser vos éléments de langage», s'est écriée la députée du Pas-de-Calais et présidente du RN en voyant Christophe Castaner parler avec des journalistes dans la salle des Quatre Colonnes. Mais «je ne suis pas obligé de me caler sur ces moments rares où vous êtes dans l'hémicycle», lui a répondu celui qui est aussi délégué général de LREM.

Marine Le Pen lui a aussi demandé s'il comptait répondre à une éventuelle convocation de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. «Vos amis de LREM refusent de vous convoquer, pourquoi ?»

«Est-ce que vous pouvez m'écouter ? (...) Mme Le Pen, la démocratie, vous vous asseyez dessus», a répondu entre autres Christophe Castaner. «Est-ce que vous m'accordez deux secondes de temps de parole», a-t-il encore demandé, alors que Marine Le Pen couvrait sa voix.

Le secrétaire d'Etat a assuré : «Si je suis convoqué par la commission d'enquête, je viendrai. Et j'apprécierais que vous en fassiez autant si un juge vous convoque.»

16H52

Les députés LR ont demandé des explications samedi sur un badge de l'Assemblée nationale, qui permettait à Alexandre Benalla d'accéder à l'hémicycle. «Alexandre Benalla disposait d'un tel badge depuis le 24 juillet 2017» et «ce badge lui a été retiré il y a trois jours», a affirmé Marc Le Fur (LR), l'un des vice-présidents de l'Assemblée, qui souhaite savoir qui lui a permis de l'avoir.

Appelant à ne «pas créer des polémiques inutiles», François de Rugy (LREM), au perchoir, a déclaré qu'il existe «plusieurs milliers de badges pour des députés, fonctionnaires, collaborateurs, et un certain nombre de collaborateurs de l'exécutif, de ministres, dont du président de la République», et qu'«il en a toujours été ainsi».

14h12

Le collaborateur de l'Elysée, Alexandre Benalla, devait se marier ce samedi à la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Mais sa garde à vue étant prolongée, les festivités ont été annulées.

11h14

Les gardes à vue d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase ont été prolongées, a indiqué le parquet de Paris samedi en fin de matinée.

10h02

Le domicile d'Alexandre Benalla dans les Hauts-de-Seine a été perquisitionné, en sa présence, samedi matin.

09H57

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné lundi à 10H00 dans le cadre de l'affaire Benalla par la commission des Lois de l'Assemblée nationale dotée des pouvoirs d'enquête, a annoncé samedi sa présidente Yaël Braun-Pivet (LREM).

L'audition, publique et retransmise, de M. Collomb « aura lieu lundi matin» à 10H00, a dit Mme Braun-Pivet lors de la réunion de la commission chargée de mettre au point un programme d'auditions. Le groupe majoritaire LREM, par la voix de Marie Guevenoux, a en outre accepté la publicité des autres auditions à venir, avec des exceptions en particulier sur les questions de « sûreté de l'État».

09H55

Les trois policiers suspendus pour avoir transmis des images de vidéo-surveillance à Alexandre Benalla ont été placés en garde à vue samedi matin, a annoncé le parquet de Paris.

Ces trois hommes ont été placés en garde à vue pour «détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection» et «violation du secret professionnel». Alexandre Benalla, dont le domicile à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a été perquisitionné samedi matin, avait été placé en garde à vue vendredi matin.

Samedi 21 JUIllet, 8H

Alexandre Benalla est toujours en garde à vue samedi matin.

23h15

Le fonctionnement de l'assemblée nationale et, en particulier, la séance consacrée au projet de révision constitutionnelle ont été les victimes collatérales de l'affaire Benalla. La séance s'est en effet levée autour de 23h15 sous haute tension après que les députés ont appris que le bureau de la commission des Lois avait échoué à se mettre d'accord quant au programme des auditions.

22h

Selon les informations de l'AFP, au terme d'une réunion houleuse, le bureau de la commission des Lois, dotée de pouvoirs d'enquête pour l'affaire Benalla, a échoué à se mettre d'accord vendredi soir sur un programme d'auditions.

La majorité a proposé que Gérard Collomb soit entendu lundi matin alors que les oppositions ont exigé qu'il soit entendu dès samedi matin. La majorité a souhaité que seule l'audition du ministre soit publique alors que les oppositions ont réclamé que toutes les auditions le soient (fonctionnaires de police, etc...). L'Assemblée avait suspendu ses débats dans l'attente des résultats de ce bureau.

20h20

Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron, en déplacement en Australie le 1er mai, n’avait pas vu la vidéo présentant Alexandre Benalla violentant un manifestant, et n’a pas décidé de la sanction appliquée. C’est son directeur de cabinet, Patrick Strzoda, qui a décidé de la suspension de 15 jours d’Alexandre Benalla. À noter que, selon les informations de Ouest France, Patrick Strzoda doit prendre sa retraite au mois d’octobre prochain.

18h15

Édouard Philippe, interrogé au sujet de l'affaire Benalla à l'arrivée de la treizième étape du Tour de France, a appelé au «sang-froid», et a regretté la récupération politique de cette polémique. «Pour ceux qui, au delà d'attendre les réponses (des enquêtes et des commissions d'enquête parlementaires), utilisent ces évènements et ces questions à des fins soit d'obstruction parlementaire, soit d'exploitation politique, je leur dis : "prenons tous ensemble le sens de nos responsabilités"», a déclaré le Premier ministre.

Depuis la treizième étape du #TDF2018, Edouard Philippe réagit à la procédure de licenciement d’#AlexandreBenalla pic.twitter.com/Z2Sl5kwyaF — CNEWS (@CNEWS) 20 juillet 2018

17h30

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sera auditionné par la commission des lois du Sénat mardi à 17h45 au sujet de l'affaire Benalla. La comission souhaite «entendre ses explications sur les conditions de la participation de M. Alexandre Benalla, alors chef adjoint du cabinet du Président de la République, aux opérations de maintien de l'ordre lors des manifestations du 1er mai à Paris, ainsi que sur la nature et le cadre institutionnel de la mission qu'il y assumait au nom de l'État en collaboration avec les forces de sécurité», indique le communiqué

Affaire #Benalla : la #ComLoisSénat entendra @gerardcollomb le mardi 24 juillet à 17h45 afin d’entendre ses explications sur les conditions de la participation d'Alexandre Benalla aux opérations de maintien de l’ordre lors des manifestations du 1er mai

https://t.co/irQKcHaIKi pic.twitter.com/PvVAQJ7tMt — Sénat (@Senat) 20 juillet 2018

16h30

Les présidents des groupes d'opposition ont demandé au Premier ministre de venir s'exprimer devant l'Assemblée au sujet de l'affaire Benalla. «Selon l'article 49 de la Constitution, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Nous avons demandé que le chef du gouvernement vienne s'exprimer devant le Parlement, le Premier ministre refuse. C'est une situation de blocage qui n'est pas tenable», a notamment dénoncé le président du groupe LR Christian Jacob à la sortie d'une réunion entre les sept présidents de groupes parlementaires et le président de l'Assemblée François de Rugy (LREM).

«L'Assemblée ne peut pas faire semblant d'ignorer ce qui se passe à l'extérieur, elle ne travaille pas en vase clos», a renchéri la présidente du groupe socialiste Valérie Rabault. Jean-Christophe Lagarde, coprésident du groupe UDI-Agir a souligné qu'«au Bundestag ou à la Chambre des Communes, le gouvernement ne pourrait pas refuser de venir».

Une demande qui devrait rester lettre morte, au moins pour aujourd'hui. «Le Premier ministre continue son agenda. Il est sur le Tour», a indiqué Matignon, qui précise qu'Édouard Philippe devrait s'exprimer devant la presse après l'arrivée de la treizième étape de la Grande Boucle, prévue vers 17h30 à Valence.

14h45

Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, a été entendu jeudi comme témoin dans l'enquête, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

VENDREDI 20 juillet, 10h30

Alexandre Benalla a été placé en garde à vue des chefs de «violences en réunion par personne chargée d'une mission de service public», «usurpation de fonctions», «port illégal d'insignes réservés à l'autorité publique», «complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection». Par ailleurs, trois policiers ont été suspendus à titre conservatoire pour avoir extrait des images de vidéo-surveillance de la Ville de Paris et les avoir transmises à Alexandre Benalla.

Jeudi 19 juillet

Jeudi, le parquet de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour «violences par personne chargée d'une mission de service public» et «usurpation de fonctions», après la diffusion d'images du collaborateur du président Emmanuel Macron frappant un manifestant le 1er Mai. Gérard Collomb, qui sera auditionné par le Sénat la semaine prochaine avait également annoncé saisir l’IGPN.

Cette enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Elle vise également l'«usurpation de signes réservés à l'autorité publique», selon les précisions du parquet.

Depuis mercredi soir, et la révélation de cette affaire par le journal Le Monde, de nombreux responsables politiques avaient appelé à des sanctions à l'encontre d’Alexandre Benalla, et demandé que la justice soit saisie des faits.

L'IGPN saisie

Outre cette enquête préliminaire, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé saisir l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour éclaircir les règles encadrant la présence d'observateurs au sein des forces de l'ordre et déterminer les circonstances dans lesquelles un collaborateur de l'Elysée Alexandre Benalla a pu, sous ce statut, frapper une jeune homme le 1er mai.

«Pour savoir dans quelles conditions ceci s'est passé, j'ai demandé à l'Inspection générale de la police nationale de préciser quelles sont les règles pour l'accueil et l'encadrement de ces observateurs et s'il en existe, de vérifier dans ce cas précis qu'elles ont été mises en œuvre», a déclaré le ministre, devant le Sénat, ajoutant qu’Alexandre Benalla et un deuxième homme, gendarme réserviste et employé de La République en Marche, «n'avaient aucune légitimité pour intervenir» ce 1er mai.

Gérard Collomb devant le Sénat en début de semaine prochaine

Gérard Collomb sera par ailleurs auditionné devant le Sénat au début de la semaine prochaine.

La commission des lois «procédera à l'audition de M. Collomb (..) dans les premiers jours de la semaine prochaine, afin d'entendre ses explications sur les conditions de la participation de M. Alexandre Benalla, alors chef adjoint du cabinet du président de la République, aux opérations de maintien de l'ordre lors des manifestations du 1er mai à Paris ainsi que sur la nature et le cadre institutionnel de la mission qu'il y assumait au nom de l'État en collaboration avec les forces de sécurité», avait écrit dans un communiqué la commission présidée par Philippe Bas (LR).