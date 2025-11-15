Météo : mercure en baisse et risques d'inondations... À quoi s'attendre ce week-end ?

Le week-end s'annonce mouvementé avec de nombreuses vigilances jaunes aux orages et aux crues, voire oranges pour des risques de fortes pluies et d'inondations dans certaines parties du territoire. Les premières avalanches sont également redoutées dans les massifs du sud-est.

Si les températures étaient douces tout au long de la semaine, les intempéries viennent bouleverser l'accalmie ce week-end. Dans leur dernier bulletin, les prévisionnistes de l'institut météorologique national ont alerté les Français des averses orageuses qui menacent l'Hexagone les journées de samedi 15 et dimanche 16 novembre.

Ce samedi matin, de la Bretagne aux Pays de la Loire et de la Basse-Normandie jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le nord-est du Languedoc et la région PACA, le ciel sera «bien menaçant» avec des averses parfois orageuses.

© Météo-France, les prévisions pour la matinée du samedi 15 novembre

En effet, 27 départements ont été placés en vigilance jaune aux orages et 10 en alerte jaune pour des risques de fortes pluies et d'inondations. À Nice, dans les Alpes-Maritimes, des orages avec grêle sont également redoutés. Les départements de l'Ardèche, de la Loire et du Rhône ont également été placés en vigilance orange en raison de fortes intempéries.

Dans le sud-ouest, la matinée sera plutôt ensoleillée, hormis dans les Pyrénées «où des pluies arroseront le centre de la chaîne». Un temps agité avec des averses localement orageuses s'installera dans l'après-midi sur les régions au nord de la Loire jusqu'au nord-est. Du Jura au Rhône-Alpes jusque dans la région PACA, des pluies orageuses perdureront jusqu'à la fin de la journée, «donnant des cumuls conséquents par endroits».

© Météo-France, les prévisions pour l'après-midi du samedi 15 novembre

Cependant, Météo-France a recensé des températures toujours assez douces, comprises entre 7 et 12 °C, avec 12 et 17 °C vers les côtes aquitaines, la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen.

Un léger coup de froid sur l'ensemble du territoire ce dimanche

Dimanche 16 novembre, le temps sera plus calme sur l'ensemble de l'Hexagone, mais 7 départements du sud-est seront soumis à des vigilances jaunes pour «pluie-inondation» et 9 seront placés en alerte jaune aux orages. Certaines villes telles que Metz perdront 4 °C comparées aux températures de la veille. Ainsi, les Messins se réveilleront sous 11 °C ce dimanche, tandis qu'étaient recensés 15 °C la journée précédente.

© Météo-France, les prévisions pour la matinée du dimanche 16 novembre

La commune de Gap (Hautes-Alpes) passera de 13 à 9 °C en vingt-quatre heures, et le département sera notamment soumis à une alerte jaune aux avalanches, tout comme celui de l'Isère.

© Météo-France, les prévisions pour l'après-midi du dimanche 16 novembre

Et les faibles rayons du soleil qui traverseront la grisaille du ciel de l'Hexagone ne réchaufferont pas ses habitants dans l'après-midi. Le mercure n'augmentera que d'un seul degré sur une large partie du territoire au cours de la journée, même si le sud de la France connaîtra des températures plutôt douces pour cette période de l'année. Il fera ainsi 19 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 18 °C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et Montpellier (Hérault).

C'est dans la nuit de dimanche 16 à lundi 17 novembre que le fond de l'air va se rafraîchir, pour atteindre des minimales plus concordantes avec la saison pour la journée de mardi 18 novembre. «Winter is coming», et les fans de la franchise Game of Thrones se languissent.