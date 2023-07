«Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» : le film d'Alain Chabat signe un retour en force au cinéma

Actuellement en salles, le cultissime «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» séduit toujours autant les spectateurs français, et se hisse à la cinquième place du box-office.

Une cure de jouvence. Le film culte «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» est ressorti en salles le 5 juillet, et les fans ont répondu présent. Pour l’heure, il occupe la cinquième place du box-office français, derrière «Miraculous, le film», «Indiana Jones et le cadran de la destinée», le nouveau Disney «Elémentaire», et «Insidious : The Red Door».

Lors de son premier week-end d'exploitation, sur 405 copies, le classique d’Alain Chabat a attiré 146.572 spectateurs, soit de très bons résultats pour un film sorti il y a plus de 21 ans, et disponible sur certaines plates-formes de streaming. Sans compter qu’il n’est pas diffusé dans tous les cinémas.

Pour son grand retour dans les salles obscures, le film s’est refait une petite beauté. En effet, il est ressorti dans une version remastérisée, restaurée en 4K HDR avec un son Dolby Atmos. Autrement dit, les couleurs sont plus éclatantes et le son plus puissant. Les trucages de l’époque ont eux-aussi été améliorés grâce à l’intelligence artificielle.

Cette nouvelle version contient également plusieurs extraits inédits, dont la version longue du célèbre monologue philosophique d'Otis, le scribe incarné par Edouard Baer. En 2002, «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» avait rassemblé plus de 14 millions de spectateurs, devenant ainsi l’un des plus grands succès du cinéma français.

Pour rappel, le film ressort au tarif unique de 5 euros, dans toutes les salles, et pendant toute la durée de son exploitation.