DIRECT - Coronavirus : la préfecture des Alpes-Maritimes rétablit le port du masque obligatoire dans certaines zones

Après l'Assemblée nationale vendredi, le Sénat a adopté dans la nuit de samedi à dimanche le projet de loi consacré à l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, avec une série de modifications. Suivez l'évolution de la situation en direct.

16H28

Face à la reprise de l'épidémie dans le département, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé ce dimanche plusieurs mesures, notamment l'obligation du port du masque en extérieur, dans les zones à forte concentration de personnes. Comme l'indique le communiqué, le port du masque sera obligatoire pour toute personne de onze ans et plus dans les espaces publics tels que les marchés couverts et de plein air, les brocantes, braderies, ventes au déballage, vides greniers et marchés aux puces de plein air organisés sur des espaces publics ou habituellement ouverts au public, les voies urbaines à la circulation piétonne, les secteurs où la circulation est limitée à 20km/h et les galeries commerciales et espaces assimilés des grandes et moyennes surfaces, ainsi que leurs espaces de stationnement.

Je remercie le @prefet06 qui a pris 2 arrêtés pour le port du masque obligatoire dans les espaces publics à risque, pour l’interdiction de la vente d’alcool et de la musique amplifiée en extérieur. Des mesures responsables alors que le taux d’incidence des 20-29 ans dépasse 1700. — Christian Estrosi (@cestrosi) July 25, 2021

14H23

Les manifestations samedi contre le pass sanitaire ont donné lieu à 71 interpellations dont 24 à Paris et 29 membres des forces de l'ordre ont été blessés, selon un décompte dimanche du ministère de l'Intérieur.

Les manifestations ont rassemblé 161.000 personnes dont 11.000 dans la capitale, toujours selon Beauvau.

Au total, 68 personnes ont été placées en garde en vue, a-t-on appris de source policière.

A Paris, 21 personnes ont été placées en garde à vue, a précisé le parquet.

13H51

Le ministre britannique de la Santé Sajid Javid a présenté ses excuses dimanche après avoir laissé entendre que le pays ne devait pas se "recroqueviller" face au coronavirus, dans un tweet qui avait suscité des réactions indignées.

Une semaine après avoir annoncé qu'il était atteint par le virus, Sajid Javid a déclaré samedi sur Twitter qu'il était "complètement guéri". Ses symptômes étaient "très légers, grâce aux vaccins incroyables", a ajouté le ministre, qui avait reçu deux doses.

"S'il vous plaît, si vous ne l'avez déjà fait, faites-vous vacciner, alors que nous apprenons à vivre avec ce virus, plutôt que de nous recroqueviller" face à lui, ajoutait-il.

12H21

Les personnes non-vaccinées contre le Covid-19, même testées négatives, pourraient être confrontées à de nouvelles restrictions si les infections continuent à augmenter en Allemagne, a déclaré le chef de cabinet de la chancelière Angela Merkel.

"Les personnes vaccinées auront certainement plus de liberté que les personnes non-vaccinées", a déclaré Helge Braun au journal Bild am Sonntag publié dimanche.

Actuellement, les Allemands peuvent se rendre dans des lieux publics tels que les restaurants, les cinémas ou les salles de sport s'ils sont totalement vaccinés ou présentent un test négatif récent.

10h12

Alors que 11.000 personnes ont défilé ce samedi à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, pour protester contre l'élargissement de l'utilisation du pass sanitaire et l'obligation vaccinale de certaines professions, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre sur les Champs-Elysées. 25 personnes ont été interpellées et 130 autres verbalisées.

09h51

Emmanuel Macron a exhorté les Polynésiens, mais aussi l'ensemble des Français, à se faire vacciner, en visitant le principal hôpital de l'archipel aussitôt après son arrivée à Tahiti samedi soir (dimanche matin à Paris).

"Je veux lancer un message très fort pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner parce qu'on le voit sous toutes les latitudes: quand on est vacciné, on est protégé et on ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, le virus", a déclaré le chef de l'Etat face aux soignants du Centre Hospitalier de la Polynésie française.

Il s'est ainsi "félicité" que la France se prépare à passer "sans doute dans les prochaines heures le cap des 40 millions de primo-vaccinés", ce qui ne semblait pas possible "avant plusieurs semaines". "Il y a une forte accélération, on doit continuer car il y a encore des doses (de vaccin) disponibles", a-t-il insisté.

07h28

La chambre haute a voté le texte par 199 voix contre 123. Sénateurs et députés tenteront dimanche de s'accorder sur un texte de compromis, au lendemain de nouvelles manifestations contre la "dictature sanitaire", rassemblant plus de 160.000 personnes dans le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Le gouvernement espère un accord des parlementaires pour éviter une nouvelle navette, qui ferait dérailler un calendrier très contraint.

Outre l'obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou professionnels auprès des personnes âgées, le projet de loi prévoit une extension du pass sanitaire (parcours vaccinal complet, test négatif récent ou certificat de rétablissement) début août dans les cafés-restaurants, foires et salons, établissements médicaux, avions, trains et cars longs trajets.

Le Sénat a toutefois adopté de nombreuses modifications, qui promettent des débats animés en commission mixte paritaire, dimanche à partir de 15H.

Il a conditionné l'extension du pass au rétablissement de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 31 octobre, et a prévu d'exempter les centres commerciaux.