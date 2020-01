Propagation d'un mystérieux virus cousin du S-RAS, en direct : le risque de mutation inquiète la Chine

Chaque jour apporte son nouveau lot de détails sur cette mystérieuse pneumonie appelée, «2019-nCov», nouveau coronavarius, qui a d’abord frappé la ville chinoise de Wuhan, avant de s’étendre au reste du pays, faisant 9 morts et touchant au moins 440 personnes. Depuis, des cas de ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, ont été décelés ailleurs en Asie mais aussi aux États-Unis. En France, la possibilité d'introduction est faible. En Chine, l’inquiétude grandit d’autant que les autorités s’inquiètent désormais du risque de mutation, rendant plus rapide la propagation de ce cousin du S-RAS.

> La transmission par contagion est avérée

> Partout dans le monde, les contrôles se renforcent dans les aéroports, réunion en urgence de l'OMS ce mercredi à 19h

> Le S-ras avait fait 774 morts sur 8.096 cas, dont 349 en Chine et 299 à Hong Kong

07h47

Des analyses ont permis d'établir qu'un homme placé à l'isolement à son domicile de Brisbane, dans l'est de l'Australie, n'était en fait pas porteur du nouveau virus chinois, ont annoncé les autorités australiennes. Le cas de cet homme était considéré comme suspect car il présentait des difficultés respiratoires, alors qu'il était récemment rentré de Wuhan, la ville du centre de la Chine considérée comme le foyer de l'épidémie.

05h57

La région semi-autonome chinoise de Macao a fait mercredi état d'un premier cas du coronavirus apparu en Chine et ordonné à tous les employés de ses casinos de porter un masque, pour endiguer l'épidémie. Seule zone en Chine où les jeux d'argent sont autorisés, l'ex-colonie portugaise attire chaque année des millions de touristes de Chine continentale.

04h37

La Corée du Nord va fermer ses frontières aux touristes pour se protéger du coronavirus apparu dans la Chine voisine, a annoncé mercredi une agence de voyage.

03h26

Le bilan du nouveau coronavirus s'est encore alourdi mercredi en Chine, où les autorités ont fait état de neuf morts et averti que le virus pourrait "muter" et se propager plus facilement. Un précédent bilan communiqué la veille faisait état de six morts. Ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, "pourrait muter et se propager plus facilement", a averti lors d'une conférence de presse le vice-ministre de la commission nationale de la Santé, Li Bin.