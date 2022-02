UFC : d’où vient l’octogone, la célèbre cage du MMA ?

L’octogone, véritable symbole de l’UFC et des combats de MMA, existe depuis près de 30 ans. Voici son histoire.

Ce polygone a huit sommets – pour la partie géométrie – a vu son essor avec la prestigieuse organisation d’Arts martiaux mixtes aux Etats-Unis. C’est en effet lors du premier événement de l’UFC, en novembre 1993 dans le Colorado, que le premier octogone a vu le jour. A l’époque, l’UFC se nomme encore l’Ultimate Fighting Championship et offre des affrontements entre différentes disciplines.

Cette idée a vu le jour grâce au promoteur de kick-boxing Art Davie, qui l’avait proposée à John Milius, connu pour être le réalisateur du film Conan le Barbare, et Rorion Gracie, fils du créateur du jiu-jitsu brésilien et co-fondateur de l'UFC.

Après l’idée et le diffuseur trouvés, il ne manquait plus que «l’endroit» pour ces combats. Et ce sont Campbell McLaren et Bob Meyrowitz, les dirigeants de Semaphore Entertainment Group (une entreprise pionnière dans ce type de diffusion) qui ont eu l’idée de créer l'octogone, la surface de combat de forme octogonale entourée de grillage. Initialement, en MMA, ce sont des rings de boxe classiques qui étaient utilisés.

Aujourd'hui cette structure est devenue une figure emblématique de l'organisation de Dana White, mais également de toutes les autres promotions de MMA.

