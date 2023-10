Ballon d'Or : le palmarès complet depuis 1956

Créé en 1956, le Ballon d’or récompense chaque année le meilleur footballeur désigné selon diverses règles d’attributions. Voici le palmarès complet depuis sa création.

Le palmarès

1956 : Stanley Matthews (Angleterre)



1957 : Alfredo Di Stefano (Espagne)



1958 : Raymond Kopa (France)



1959 : Alfredo Di Stefano (Espagne)



1960 : Luis Suarez (Espagne)



1961 : Omar Sivori (Italie)



1962 : Josef Masopust (Tchécoslovaquie)



1963 : Lev Yachine (URSS)



1964 : Denis Law (Ecosse)



1965 : Eusebio (Portugal)



1966 : Bobby Charlton (Angleterre)



1967 : Florian Albert (Hongrie)



1968 : George Best (Irlande du Nord)



1969 : Gianni Rivera (Italie)



1970 : Gerd Müller (Allemagne)



1971 : Johan Cruyff (Pays-Bas)



1972 : Franz Beckenbauer (Allemagne)



1973 : Johan Cruyff (Allemagne)



1974 : Johan Cruyff (Allemagne)



1975 : Oleg Blokhine (URSS)



1976 : Franz Beckenbauer (Allemagne)



1977 : Alan Simonsen (Danemark)



1978 : Kevin Keegan (Angleterre)



1979 : Kevin Keegan (Angleterre)



1980 : Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne)



1981 : Karl-Heinz Rummenigge (Allemagne)



1982 : Paolo Rossi (Italie)



1983 : Michel Platini (France)



1984 : Michel Platini (France)



1985 : Michel Platini (France)



1986 : Igor Belanov (URSS)



1987 : Ruud Gullit (Pays-Bas)



1988 : Marco van Basten (Pays-Bas)



1989 : Marco van Basten (Pays-Bas)



1990 : Lothar Matthäus (Allemagne)



1991 : Jean-Pierre Papin (France)



1992 : Marco van Basten (Pays-Bas)



1993 : Roberto Baggio (Italie)



1994 : Hristo Stoïchkov (Bulgarie)



1995 : George Weah (Liberia)



1996 : Matthias Sammer (Allemagne)



1997 : Ronaldo (Brésil)



1998 : Zinédine Zidane (France)



1999 : Rivaldo (Brésil)



2000 : Luis Figo (Portugal)



2001 : Michael Owen (Angleterre)



2002 : Ronaldo (Brésil)



2003 : Pavel Nedved (République tchèque)



2004 : Andrei Shevchenko (Ukraine)



2005 : Ronaldinho (Brésil)



2006 : Fabio Cannavaro (Italie)



2007 : Kaka (Brésil)



2008 : Cristiano Ronaldo (Portugal)



2009 : Lionel Messi (Argentine)



2010 : Lionel Messi (Argentine)



2011 : Lionel Messi (Argentine)



2012 : Lionel Messi (Argentine)



2013 : Cristiano Ronaldo (Portugal)



2014 : Cristiano Ronaldo (Portugal)



2015 : Lionel Messi (Argentine)



2016 : Cristiano Ronaldo (Portugal)



2017 : Cristiano Ronaldo (Portugal)



2018 : Luka Modric (Croatie)



2019 : Lionel Messi (Argentine)



2020 : non attribué pour cause de Covid-19



2021 : Lionel Messi (Argentine)



2022 : Karim Benzema (France)