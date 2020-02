GeForce Now : Nvidia lance son service de cloud gaming

Après un premier lancement en 2015 et une longue phase de bêta pour éprouver la qualité de son service et ses serveurs, l'offre GeForce Now se lance officiellement ce mardi 4 février et pourrait bien secouer la concurrence qui commence à être rude autour du cloud gaming.

Le lancement médiatique de Stadia de Google en octobre dernier a mis en lumière cette technologie qui s’appuie sur le streaming pour jouer sur un ordinateur distant. Celle-ci ne date pourtant pas de 2019.

Rappelons que Nvidia a été l’un des pionniers en la matière, avec la start-up française Shadow Blade également. En 2020, GeForce Now est donc arrivé à maturité (avec le soutien de 300.000 bêta testeurs) et entend s’installer durablement dans le paysage du gaming. Surtout, la société américaine, leader en matière de cartes graphiques et de composants à destination des PC, compte mettre son savoir-faire avec une offre intéressante disponible dans 30 pays, dont la France.

deux offres : gratuite ou payante à 5,49 euros/mois

Ainsi, GeForce Now propose deux offres. La première propose un accès gratuit au service. Celui-ci permet de jouer par session d'une heure (avant d'être déconnecté) à son ordinateur distant. Il reste alors possible de se reconnecter au service, mais l'accès se fait ici en suivant une file d'attente qui peut durer quelques secondes, voire plusieurs minutes selon l'affluence.

Cet accès gratuit est donc un bon moyen de se faire une idée du service, qui selon nos premiers tests et retours s'avère très performant. La seconde offre s'avère quant à elle forcément plus complète. Proposée à 5,49 euros/mois (pour sa première année) et sans engagement, la «founders édition» (limitée dans le temps) est également gratuite durant les trois premiers mois et sans engagement. Ici, le membres ont droit à toutes les options. Ceux-ci peuvent ainsi jouer jusqu'à six heures durant une session. Toutefois, il ne souffriront d'aucune attente s'il veulent se reconnecter six heures de suite, puisqu'ils deviennent prioritaires sur ce réseau.

La technologie RTX active

Autre atout important de l'abonnement payant, Nvidia promet d'accéder à des ordinateurs avec la fonction RTX active. Promise sur les futures PS5 et Xbox One Series X, cette fonction déjà proposée sur les cartes GeForce RTX ajoute une gestion de la lumière ultraréaliste afin de magnifier les jeux les plus récents.

Une ludothèque plus ouverte

Et pour accompagner ce lancement, parlons offre de jeux. Ici Nvidia propose d'accéder une centaine de titres via sa plate-forme. Si le rouleau compresseur Fortnite sera de la partie, plusieurs jeux sont mis en avant à l'instar de A Plague Tale Innocence, Kingdom Come Deliverance, Ride 3, Cuphead ou encore Wolfenstein Young Blood. Cette offre devrait s'étoffer dans les prochains mois, à la manière du Game Pass mis en place sur les consoles Xbox.

Surtout, il est intéressant de noter que GeForce Now se distingue de Stadia par une option autrement plus alléchante pour les gamers puisqu'il est possible d'accéder à son compte Steam ou Epic Games Store à distance. Il est donc possible de jouer au catalogue de jeux que l'on a déjà acquis sur ces plates-formes, qui abritent plusieurs milliers de titres sur PC et Mac.

Une connexion multisupport

Enfin, Nvidia met en avant l'argument n°1 du streaming : le fait de pouvoir jouer depuis n'importe quel terminal connecté à internet. Ainsi, outre les propriétaires de PC, les posseurs de Mac, de smartphones (Android et iOS) et de Nvidia Shield TV (une box pouvant être raccordé à tout téléviseur, peuvent avoir accès à GeForce Now.

A l'issue de nos premières sessions effectuées sur un iMac avant l'ouverture officielle du service, les serveurs semblent des plus performants et nous n'avons pas constaté de latence gênante. Nvidia assurent disposé de six datacenters en Europe, dont un en région parisienne. L'idée étant ici d'accélérer les débits de ce type de service dont la consommation de données s'avère monstrueuse.